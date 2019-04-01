Дженнифер Лопес опубликовала фото в образе стриптизерши

Даже не верится, что Дженнифер Лопес скоро исполнится 50 лет. На днях актриса начала сниматься в фильме Hustlers, в котором рассказывается о работе и жизни стриптизерш. Звезда решила подогреть интерес к картине и выложила фото в образе своей героини.
«Малыш, я аферистка. Хочу, чтобы ты знал... Рамона — горячая штучка», — подписала снимок Джей Ло.
К слову, пост собрал больше 2 миллионов лайков за несколько часов. Поклонники восхитились снимком Лопес в розовом бикини и адресовали ей массу комплиментов в комментариях под публикацией.
Напомним, что ради этой роли актрисе пришлось сесть на жесткую диету и много времени проводить в тренажерном зале. Джей Ло также научилась не просто танцевать у шеста, а выполнять сложные трюки.