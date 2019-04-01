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Дженнифер Лопес опубликовала фото в образе стриптизерши

Не секрет, что 49-летняя Дженнифер Лопес недавно приступила к съемкам в провокационном фильме Hustlers, где ей досталась роль стриптизерши. На днях актриса показала свой образ.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес в образе Рамоны из фильма Hustlers

Даже не верится, что Дженнифер Лопес скоро исполнится 50 лет. На днях актриса начала сниматься в фильме Hustlers, в котором рассказывается о работе и жизни стриптизерш. Звезда решила подогреть интерес к картине и выложила фото в образе своей героини.

«Малыш, я аферистка. Хочу, чтобы ты знал... Рамона — горячая штучка», — подписала снимок Джей Ло.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес в образе Рамоны из фильма Hustlers

К слову, пост собрал больше 2 миллионов лайков за несколько часов. Поклонники восхитились снимком Лопес в розовом бикини и адресовали ей массу комплиментов в комментариях под публикацией.

  • Дженнифер Лопес
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    Дженнифер Лопес недавно приступила к съемкам в провокационной картине Hustlers
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Напомним, что ради этой роли актрисе пришлось сесть на жесткую диету и много времени проводить в тренажерном зале. Джей Ло также научилась не просто танцевать у шеста, а выполнять сложные трюки.

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01 апреля 2019
Текст Анастасия Простакова
Фото Instagram
Теги

Дженнифер Лопес

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Если бы не подписали, что это образ стриптизерши, то подумала бы что это обычный снимок Джей Ло. Она любит все яркое, темные очки и меха)

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