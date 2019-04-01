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Бывшая подруга Анны Седоковой вышла замуж

Знаменитая танцовщица и владелица бренда VARDA Only for Ladies Вардануш Мартиросян запостила в Инстаграм фото обручального кольца, сопроводив его хэштегом #мойправдивыйроман.

Пост с фотографией обручального кольца и загадочным хэштегом обескуражил поклонников Варды. Многие подписчики предположили, что эта публикация является ничем иным, как первоапрельской шуткой. Но Варда официально подтвердила: теперь она находится в статусе счастливой жены. До этого, на съемках клипа Анны Седоковой «Вселенная», танцовщица признавалась, что у нее уже был неудачный брак. Бывший муж однажды просто сменил все замки, и девушка не смогла попасть в их общую квартиру. После расставания с ним 28-летней Варде пришлось начать жизнь с чистого листа. Сейчас же, будем надеяться, девушку ждет счастливая семейная жизнь.

В прессу также попали фото с девичника, который Варда провела в компании самых близких подруг. Девушки помогали Варде примерить фату и создать карту желаний, чтобы все мечты невесты исполнились. Причем кое-что из задуманного уже сбылось. Среди гостей на вечеринке была известная актриса и подруга танцовщицы Наталья Рудова.

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01 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Пресс-служба

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4 комментария Добавить комментарий
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  • А соседка и бывшая одноклассница Ани не повыходили замуж? Обязательно оповестите!

  • А почему она уже бывшая подруга???

  • Разве бывают такие толстые танцовщицы?!

  • Ницца

    А соседка и бывшая одноклассница Ани не повыходили замуж? Обязательно оповестите!

    ну надо же разместить новость, чтобы хоть кто-то знал что есть такая персона..заслуг никаких нет, подруга Седоковой вышла замуж-тоже нелепо, а вот "бывшая" подруга уже новость..высасанная из пальца! пиар пиар очередной неизвестно кто

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