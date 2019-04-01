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Кейт Миддлтон наняла бывшего редактора моды, чтобы обновить гардероб

Если вы хотя бы немного следите за британской королевской семьей, то наверняка знаете, Кейт Миддлтон и Меган Маркл — негласные модные соперницы. Поклонники то и дело спорят о том, чей стиль лучше. Как сообщают западные СМИ, герцогиня Кембриджская готова вырваться вперед с помощью тайного оружия.


Вирджиния Чедвик-Хили
Бывший модный редактор Вирджиния Чедвик-Хили назначена новым стилистом Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон всегда одевалась стильно и утонченно, но, по мнению многих, немного скучно. Обычно герцогиня делала ставку на однотонные платья-пальто, но со сменой стилиста ее образы стали более современными. Теперь Кейт имеет все шансы вырваться вперед в модной гонке, в которой участвует со своей  главной соперницей — Меган Маркл.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон

Как оказалось, у Кейт теперь есть козырь в виде нового стилиста. Им стала ее давняя подруга Вирджиния Чедвик-Хили. Известно, что раньше она работала редактором моды, поэтому, очевидно, сотрудничество с ней пойдет герцогине на пользу.

Уже сейчас Вирджиния помогла Миддлтон освежить свой стиль, кардинально изменив ее гардероб. Например, совсем недавно Кейт сочетала роскошный свитер J. Crew с грубыми ботинками, чем очень удивила общественность. А образ в блузке Gucci покорил немало модниц по всему миру. 

Напомним, что до Чедвик-Хили стилисткой Кейт была Наташа Арчер, которая сейчас находится в декретном отпуске.

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01 апреля 2019
Текст Анастасия Простакова
Фото Instagram, Getty Images

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