СМИ: Мадонна выступит на «Евровидении» за 1 миллион долларов

В последние годы Мадонна все реже балует публику своими выступлениями. Впрочем, очень скоро у всех нас появится шанс увидеть легендарную певицу — звезда выступит на «Евровидении» в Израиле.

60-летняя Мадонна все реже появляется на публике и почти не дает концертов. Поговаривают, причина кроется в том, что поп-дива потеряла форму, и ей физически сложно устраивать шоу, которыми ранее она из раза в раз покоряла зрителей.

Однако на днях стало известно, что певица вновь выйдет на сцену, выступив в финале «Евровидения — 2019» в Израиле.

Слухи о том, что организаторы конкурса хотели пригласить звезду на шоу, ходили уже давно. Теперь же портал YNet утверждает, что согласие Мадонны на участие в песенном конкурсе обеспечил миллиардер Сильван Адамс.

Как утверждают инсайдеры, обратившиеся к корреспонденту портала, Израильская корпорация телерадиовещания связалась с Сильваном, предложив ему стать партнером «Евровидения». Бизнесмен согласился на предложение, пообещав заплатить Мадонне гонорар в размере 1 миллиона долларов.



1 2 3 4 Мадонна выступит на «Евровидении» в Тель-Авиве

Напомним, песенный конкурс будет проходить с 14 по 28 мая в Тель-Авиве. Россию на шоу представит Сергей Лазарев, который уже участвовал в «Евровидении» в 2016-м.