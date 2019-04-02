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СМИ: Мадонна выступит на «Евровидении» за 1 миллион долларов

В последние годы Мадонна все реже балует публику своими выступлениями. Впрочем, очень скоро у всех нас появится шанс увидеть легендарную певицу — звезда выступит на «Евровидении» в Израиле. 
Мадонна
  

60-летняя Мадонна все реже появляется на публике и почти не дает концертов. Поговаривают, причина кроется в том, что поп-дива потеряла форму, и ей физически сложно устраивать шоу, которыми ранее она из раза в раз покоряла зрителей. 

Однако на днях стало известно, что певица вновь выйдет на сцену, выступив в финале «Евровидения — 2019» в Израиле. 

Слухи о том, что организаторы конкурса хотели пригласить звезду на шоу, ходили уже давно. Теперь же портал YNet утверждает, что согласие Мадонны на участие в песенном конкурсе обеспечил миллиардер Сильван Адамс. 

Мадонна
  

Как утверждают инсайдеры, обратившиеся к корреспонденту портала, Израильская корпорация телерадиовещания связалась с Сильваном, предложив ему стать партнером «Евровидения». Бизнесмен согласился на предложение, пообещав заплатить Мадонне гонорар в размере 1 миллиона долларов. 

Напомним, песенный конкурс будет проходить с 14 по 28 мая в Тель-Авиве. Россию на шоу представит Сергей Лазарев, который уже участвовал в «Евровидении» в 2016-м. 

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02 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Getty Images

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Пугачева небось сама платила )))

  • Тот случай когда читаешь, как очередной спам... млн долларов-ну ок. А что там Мадонне млн долларов... Как для простого смертного 10 тысяч рублей.

  • Ого... Мировая тетка!

  • мда....а я бы и бесплатно не пошла на нее....

  • Гостья

    Тот случай когда читаешь, как очередной спам... млн долларов-ну ок. А что там Мадонне млн долларов... Как для простого смертного 10 тысяч рублей.

    ну так все равно же с жиру бесится))

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