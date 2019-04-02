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Подруга Марии Порошиной наконец-то рассказала, от кого та родила сына

В январе Мария Порошина стала мамой в пятый раз. Актриса тщательно скрывает имя отца своего ребенка от общественности. Впрочем, недавно ее близкая подруга намекнула, от кого родила звезда. 
Мария Порошина
 

В начале 2019-го 45-летняя Мария Порошина родила сына. Актриса забеременела еще будучи замужем за Ильей Древновым, но вскоре развелась с мужчиной, заявив, что ждет ребенка от нового избранника, который живет за пределами России. 

Мария Порошина
 

Мария тщательно скрывает возлюбленного от общественности, хотя папарацци уже удавалось запечатлеть рядом с ней неизвестного мужчину, которого она сама представляла «другом». Что интересно, тогда же на правой руке знаменитости появилось кольцо, сильно напоминающее обручальное. 

Недавно с корреспондентом газеты «Комсомольская правда» связалась близкая подруга Порошиной. Женщина поведала, кто на самом деле является отцом ее малыша.

По словам источника, актриса встречается не с иностранцем, как думали журналисты. «Маша родила не от испанца! А обручальное кольцо она носила всегда, чтобы не было пересудов. Снимала лишь на поздних сроках беременности. Она не вышла замуж. Но в ее жизни есть мужчина — он русский, на сей раз не актер», — рассказала подруга.

Вероятно, мужчина, появляющийся рядом с артисткой, действительно приходится ей больше, чем просто другом. Впрочем, сама Мария не спешит комментировать слова своей подруги. 

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02 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Persona Stars, Starface
Теги

Мария Порошина

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2 комментария Добавить комментарий
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  • А, что ей комментировать , она сама, наверное попросила ее "намекнуть", тк устала от домыслов в округе. Или же, это бывшая близкая подруга, перевелась в разряд просто подруга .

  • Ну так от кого же?Рассказала...То,что она от мужчины родила,нам и так понятно.Не от женщины же

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Не, ну любят тут заголовками сбивать с панталыку. Правильно она говорит. Это ее жизнь и ей решать. А вообще сколько бестактности в таких допросах с пристрастием. Кто знает, что у человека внутри. Может всё ок, а может она очень сама переживает, только не хочет вываливать личное как некоторые. Достойно себя ведёт, в общем. Когда уже мужчин будут считать дефективными за то что они не стали отцами?
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