Подруга Марии Порошиной наконец-то рассказала, от кого та родила сына

В начале 2019-го 45-летняя Мария Порошина родила сына. Актриса забеременела еще будучи замужем за Ильей Древновым, но вскоре развелась с мужчиной, заявив, что ждет ребенка от нового избранника, который живет за пределами России.
Мария тщательно скрывает возлюбленного от общественности, хотя папарацци уже удавалось запечатлеть рядом с ней неизвестного мужчину, которого она сама представляла «другом». Что интересно, тогда же на правой руке знаменитости появилось кольцо, сильно напоминающее обручальное.
По словам источника, актриса встречается не с иностранцем, как думали журналисты. «Маша родила не от испанца! А обручальное кольцо она носила всегда, чтобы не было пересудов. Снимала лишь на поздних сроках беременности. Она не вышла замуж. Но в ее жизни есть мужчина — он русский, на сей раз не актер», — рассказала подруга.
Вероятно, мужчина, появляющийся рядом с артисткой, действительно приходится ей больше, чем просто другом. Впрочем, сама Мария не спешит комментировать слова своей подруги.