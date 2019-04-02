Невесте Криштиану Роналду приписали вторую беременность, а она призналась, что переела пасты

Последние полгода в Сети регулярно появляются новости об интересном положении невесты Криштиану Роналду. Недавно Джорджина Родригес дала интервью испанскому журналу Hola!, в котором опровергла слухи о своей беременности.

Джорджина Родригес

Криштиану Роналду знаменит на весь мир не только как талантливый футболист, но и как многодетный отец. Со своей 25-летней невестой Джорджиной Родригес он воспитывает четверых детей — Криштиану Роналду- младшего, Алану, Матео и Еву. Недавно западные СМИ писали о том, что возлюбленная спортсмена беременна, но она опровергла все слухи.

«Я садилась то в один самолет, то в другой и ела макароны четыре дня подряд», — заявила девушка изданию, словно оправдываясь, что поправилась.

1 2 3 4 Джорджина Родригес дала интервью испанскому журналу Hola!, в котором опровергла слухи о своей беременности

Напомним, что 34-летний Криштиану и 25-летняя Джорджина познакомились на показе Dolce&Gabbana. В первые несколько недель они успешно скрывали свои отношения, но в ноябре 2016 года слухи об их отношениях подтвердились романтическими снимками из парижского Диснейленда. В 2017-м бывшая модель родила футболисту дочку Алану.