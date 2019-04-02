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Невесте Криштиану Роналду приписали вторую беременность, а она призналась, что переела пасты

Последние полгода в Сети регулярно появляются новости об интересном положении невесты Криштиану Роналду. Недавно Джорджина Родригес дала интервью испанскому журналу Hola!, в котором опровергла слухи о своей беременности.
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес

Криштиану Роналду знаменит на весь мир не только как талантливый футболист, но и как  многодетный отец. Со своей 25-летней невестой Джорджиной Родригес он воспитывает четверых детей — Криштиану Роналду- младшего, Алану, Матео и Еву. Недавно западные СМИ писали о том, что возлюбленная спортсмена беременна, но она опровергла все слухи.

«Я садилась то в один самолет, то в другой и ела макароны четыре дня подряд», — заявила девушка изданию, словно оправдываясь, что поправилась.

  • Криштиану Роналду, Джорджина Родригес
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    Джорджина Родригес дала интервью испанскому журналу Hola!, в котором опровергла слухи о своей  беременности
    Смотреть галерею

Напомним, что 34-летний Криштиану и 25-летняя Джорджина познакомились на показе Dolce&Gabbana. В первые несколько недель они успешно скрывали свои отношения, но в ноябре 2016 года слухи об их отношениях подтвердились романтическими снимками из парижского Диснейленда. В 2017-м бывшая модель родила футболисту дочку Алану.

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02 апреля 2019
Текст Анастасия Простакова
Фото Getty Images
Теги

Джорджина Родригес, Криштиану Роналду

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Гость 2019-03-31 02:05:00
351
Алдонин настоящий мужчина! Очень приятный, культурный и тактичный. Пару раз поставил Малахова на место, он аж заикаться начал. Все четко и по делу сказал. Все равно какое-то мутное дело, при каких обстоятельствах появилась эта расписка и с чего вдруг Началова отписала половину имущества.
Евгений Алдонин вспомнил, как Юлия Началова ушла к Александру Фролову, а затем переписала на него полквартиры, купленной для дочери
743 Комментариев
Гость 2019-03-30 14:20:00
163
Не, ну любят тут заголовками сбивать с панталыку. Правильно она говорит. Это ее жизнь и ей решать. А вообще сколько бестактности в таких допросах с пристрастием. Кто знает, что у человека внутри. Может всё ок, а может она очень сама переживает, только не хочет вываливать личное как некоторые. Достойно себя ведёт, в общем. Когда уже мужчин будут считать дефективными за то что они не стали отцами?
64-летняя Лайма Вайкуле заговорила о суррогатном материнстве
47 Комментариев
Гость 2019-04-01 16:32:00
120
Че к чему, причём здесь твои трое детей, которых ты «сама рожала»? Зачем вообще комментировать жизнь Савельевой в прессе? Эта Кожевникова какая-то не умная😐
Мария Кожевникова прокомментировала новости о том, что Саша Савельева родила сына
17 Комментариев





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