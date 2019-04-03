Суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до осени

В октябре 2018-го на спортсменов было заведено уголовное дело по статье «Побои», а они сами заключены под арест. 3 апреля стало известно, что мужчины не выйдут из-под стражи еще как минимум несколько месяцев.

Прошлой осенью футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.



Вскоре после инцидента мужчины были помещены под стражу. С тех пор суд постоянно продлевает футболистам срок ареста, отказываясь отпускать их под залог.

3 апреля в Пресненском суде Москвы состоялось очередное рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева.

На этот раз защита просила суд отпустить знаменитостей из СИЗО под подписку о невыезде или поместить их под домашний арест.

Органы власти вновь отказались смягчать наказание спортсменам, сославшись на то, что в материалах дела имеются «многочисленные ошибки», не позволяющие выносить какие-либо вердикты, передает РИА Новости.

1 2 3 4 Павел Мамаев и Александр Кокорин останутся в следственном изоляторе до осени

Чтобы разобраться во всех нюансах дела, суд продлил арест футболистов до 25 сентября. Впрочем, сторонники Мамаева и Кокорина не намерены мириться с решением суда — в середине апреля фанаты спортсменов планируют устроить митинг в их поддержку в столице.