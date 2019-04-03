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Суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до осени

В октябре 2018-го на спортсменов было заведено уголовное дело по статье «Побои», а они сами заключены под арест. 3 апреля стало известно, что мужчины не выйдут из-под стражи еще как минимум несколько месяцев.
Александр Кокорин, Павел Мамаев
 

Прошлой осенью футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. 

Вскоре после инцидента мужчины были помещены под стражу. С тех пор суд постоянно продлевает футболистам срок ареста, отказываясь отпускать их под залог. 

Александр Кокорин, Павел Мамаев
 

3 апреля в Пресненском суде Москвы состоялось очередное рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева.

На этот раз защита просила суд отпустить знаменитостей из СИЗО под подписку о невыезде или поместить их под домашний арест. 

Органы власти вновь отказались смягчать наказание спортсменам, сославшись на то, что в материалах дела имеются «многочисленные ошибки», не позволяющие выносить какие-либо вердикты, передает РИА Новости

  • Павел Мамаев, Александр Кокорин
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    Павел Мамаев и Александр Кокорин останутся в следственном изоляторе до осени
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Чтобы разобраться во всех нюансах дела, суд продлил арест футболистов до 25 сентября. Впрочем, сторонники Мамаева и Кокорина не намерены мириться с решением суда — в середине апреля фанаты спортсменов планируют устроить митинг в их поддержку в столице. 

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03 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Getty Images, PhotoXPress.ru, Станислав Красильников/ТАСС, Дмитрий Голубович/ТАСС
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Александр Кокорин, Александр Кокорин

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Уххх, что щас будет 🤣

  • Митинг в поддержку преступников?Сильно конечно!Сердобольные граждане в нашей стране,сирых и убогих жалеют.

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Гость 2019-03-31 02:05:00
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Алдонин настоящий мужчина! Очень приятный, культурный и тактичный. Пару раз поставил Малахова на место, он аж заикаться начал. Все четко и по делу сказал. Все равно какое-то мутное дело, при каких обстоятельствах появилась эта расписка и с чего вдруг Началова отписала половину имущества.
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Гость 2019-03-30 14:20:00
163
Не, ну любят тут заголовками сбивать с панталыку. Правильно она говорит. Это ее жизнь и ей решать. А вообще сколько бестактности в таких допросах с пристрастием. Кто знает, что у человека внутри. Может всё ок, а может она очень сама переживает, только не хочет вываливать личное как некоторые. Достойно себя ведёт, в общем. Когда уже мужчин будут считать дефективными за то что они не стали отцами?
64-летняя Лайма Вайкуле заговорила о суррогатном материнстве
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Гость 2019-04-01 16:32:00
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Че к чему, причём здесь твои трое детей, которых ты «сама рожала»? Зачем вообще комментировать жизнь Савельевой в прессе? Эта Кожевникова какая-то не умная😐
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