Суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до осени

Прошлой осенью футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Вскоре после инцидента мужчины были помещены под стражу. С тех пор суд постоянно продлевает футболистам срок ареста, отказываясь отпускать их под залог.
3 апреля в Пресненском суде Москвы состоялось очередное рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева.
Органы власти вновь отказались смягчать наказание спортсменам, сославшись на то, что в материалах дела имеются «многочисленные ошибки», не позволяющие выносить какие-либо вердикты, передает РИА Новости.
Чтобы разобраться во всех нюансах дела, суд продлил арест футболистов до 25 сентября. Впрочем, сторонники Мамаева и Кокорина не намерены мириться с решением суда — в середине апреля фанаты спортсменов планируют устроить митинг в их поддержку в столице.