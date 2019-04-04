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Режиссер Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет

К сожалению, 2019 год продолжает приносить дурные вести. 4 апреля СМИ сообщили о смерти режиссера Георгия Данелии. 

Еще в феврале Георгий Данелия был госпитализирован в одну из московских клиник с воспалением легких, после чего врачи ввели его в состояние искусственной комы. Режиссер долго боролся с тяжелым недугом, но 4 апреля стало известно, что его не стало. Об этом сообщила «Новая газета».

О том, где и когда похоронят Георгия Николаевича, информации пока нет. Как пишет телеграм-канал Mash, печальные новости уже подтвердила семья народного артиста СССР.

Георгий Данелия родился в Тифлисе 25 августа 1930 года. Вскоре его семья переехала в Москву. В 1959-м Георгий Николаевич окончил Высшие режиссерские курсы, однако интерес к кино проявлял и до этого. Данелия снял любимые многими фильмы «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза!». Талант режиссера отмечен множественными наградами, в том числе и государственными.

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04 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXpress.ru

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Светлая память гению! Спасибо за творчество и достойное кино! Рада, что живу в то время, когда люди ещё знают имя этого режиссёра

  • Любимейший режиссёр! RIP...

  • Гениальный режиссер, таких больше нет, увы. Вечная память!

  • А почему не первой новостью?

  • Почему врачи всех чуть что вводят в искусств кому??

  • Где мой комент

  • Талант ушедшей эпохи..

  • Уважаемые редакторы, переведите, пожалуйста, в новость дня. Не хорошо как-то под словами "хиты дня". Человек-достояние. Вечного покоя ему. А светлую память Георгий Николаевич обеспечил себе на многие десятилетия.

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