Режиссер Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет

К сожалению, 2019 год продолжает приносить дурные вести. 4 апреля СМИ сообщили о смерти режиссера Георгия Данелии.

Еще в феврале Георгий Данелия был госпитализирован в одну из московских клиник с воспалением легких, после чего врачи ввели его в состояние искусственной комы. Режиссер долго боролся с тяжелым недугом, но 4 апреля стало известно, что его не стало. Об этом сообщила «Новая газета».



О том, где и когда похоронят Георгия Николаевича, информации пока нет. Как пишет телеграм-канал Mash, печальные новости уже подтвердила семья народного артиста СССР.



1 2 3 4 Последние несколько недель Георгий Данелия сильно болел

Георгий Данелия родился в Тифлисе 25 августа 1930 года. Вскоре его семья переехала в Москву. В 1959-м Георгий Николаевич окончил Высшие режиссерские курсы, однако интерес к кино проявлял и до этого. Данелия снял любимые многими фильмы «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза!». Талант режиссера отмечен множественными наградами, в том числе и государственными.