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В Сети обсуждают, как изменилась Анастасия Заворотнюк после родов

Анастасия Заворотнюк впервые вышла в свет после того, как объявила о рождения дочери Милы. Многие отметили, что знаменитость после родов стала выглядеть еще моложе.

Анастасия Заворотнюк, которая еще ни разу не появлялась на светских мероприятиях после объявления о рождении третьего ребенка, впервые вышла в свет. В своем Инстаграме актриса опубликовала снимок с открытия ювелирного бутика Artyom's в Ереване. «Хочу поблагодарить за теплый прием», — подписала фото Заворотнюк (орфография и пунктуация автора сохранены).

В комментариях под постом многие поклонники Анастасии отметили, что после рождения дочери знаменитость стала выглядеть еще моложе. «Выглядите, как 20-летняя девушка, честно!», — восхищаются подписчики актрисы, с которыми сложно не согласиться.

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    Многие поклонники Анастасии Заворотнюк отметили, что актриса помолодела после родов
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Практически за день до этого Анастасия Заворотнюк отпраздновала свой 48-й день рождения. 3 апреля актриса выложила в Сеть фото, сделанное в кругу семьи: рядом с ней на снимке мама Валентина Борисовна, муж Петр Чернышов, старшие дети Анна и Майкл и, конечно же, 5-месячная Мила. Несмотря на то, что поначалу Анастасия не афишировала рождение дочери, в последнее время она спокойно выкладывает фотографии с малышкой в своем Инстаграме.

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05 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
Теги

Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев

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