Теряет корни: сын Элизабет Херли перестает напоминать парня и внешне превращается в девушку

Сын британской актрисы Лиз Херли Дэмиан в день своего 17-летия опубликовал в Инстаграме фото, на котором он выглядит как девушка.

Судя по Инстаграму сына Элизабет Херли Дэмиана, к своим 17 годам он имеет целую толпу поклонников. Дэмиан явно надеется когда-то стать таким же успешным, как его знаменитая мама. Более того, судя по свежему фото, он буквально превращается в ее внешнюю копию!

Фанаты Элизабет Херли давно отмечают, что Дэмиан очень похож на нее. Однако последние фото Дэмиана смутили даже давних и преданных поклонников. На снимке, который юноша опубликовал в день своего 17-летия, он выглядит, как длинноволосая и худощавая девушка!

1 2 3 Даже те поклонники Элизабет Херли, кто давно следит за жизнью знаменитости и ее сына, были удивлены, увидев недавние фото Дэмиана

Судя по всему, то, что на некоторых фото Дэмиана принимают за девушку, совершенно не смущает его самого. Юноша уже имеет опыт съемок в кино, а в сентябре 2018 года он подписал контракт с модельным агентством Tess Management. Кроме того, женственный вид Дэмиана нисколько не преуменьшает количество восхищенных комментариев под его фотографиями.