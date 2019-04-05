Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Теряет корни: сын Элизабет Херли перестает напоминать парня и внешне превращается в девушку

Сын британской актрисы Лиз Херли Дэмиан в день своего 17-летия опубликовал в Инстаграме фото, на котором он выглядит как девушка.

Судя по Инстаграму сына Элизабет Херли Дэмиана, к своим 17 годам он имеет целую толпу поклонников. Дэмиан явно надеется когда-то стать таким же успешным, как его знаменитая мама. Более того, судя по свежему фото, он буквально превращается в ее внешнюю копию!

Фанаты Элизабет Херли давно отмечают, что Дэмиан очень похож на нее. Однако последние фото Дэмиана смутили даже давних и преданных поклонников. На снимке, который юноша опубликовал в день своего 17-летия, он выглядит, как длинноволосая и худощавая девушка!

  • 1 2 3
    Даже те поклонники Элизабет Херли, кто давно следит за жизнью знаменитости и ее сына, были удивлены, увидев недавние фото Дэмиана
    Смотреть галерею

Судя по всему, то, что на некоторых фото Дэмиана принимают за девушку, совершенно не смущает его самого. Юноша уже имеет опыт съемок в кино, а в сентябре 2018 года он подписал контракт с модельным агентством Tess Management. Кроме того, женственный вид Дэмиана нисколько не преуменьшает количество восхищенных комментариев под его фотографиями.

Перейти к обсуждению 6


05 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Элизабет Херли

Реклама

6 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Жаль, из симпатичного парня в так себе девушку.

  • Серьёзно,прям девушка.На первый взгляд абсолютно женская особь.

    Окно овертона все эти ценности эвропы....
    Странный ммр.Мужчины становятся женщинами,женщины мужчинамм.
    Всё это поддерживается,одобряется.
    По факту,стремительно люди теряют связь с реальностью.
    Это всё печально.и прискорбно.

  • Серьёзно,прям девушка.На первый взгляд абсолютно женская особь.

    Окно овертона все эти ценности эвропы....
    Странный ммр.Мужчины становятся женщинами,женщины мужчинамм.
    Всё это поддерживается,одобряется.
    По факту,стремительно люди теряют связь с реальностью.
    Это всё печально.и прискорбно.

  • Да, был бы обалденный красавец с мужской прической. Мужчина не должен быть настолько красив. :))

  • У него и повадки девчачьи

  • Ну что ж, наверное его мама очень рада этому.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-04 09:06:00
185
Бедная Бритни. Вот было все у нее: молодость, красота, талант, успех, деньги. А в итоге все равно счастья нет и душевного здоровья тоже. Зачем она связалась с этим прощелыгой Федерлайном?
Западные СМИ: Бритни Спирс попала в психиатрическую больницу
57 Комментариев
Гость 2019-04-02 20:32:00
171
В заголовке написано : Подруга РАССКАЗАЛА, от кого родила Порошина. В тексте: намекнула, поведала. В итоге : Мария родила от русского мужчины-не актера. Спасибо. И так вы во всем. Не буду больше переходить на подобные заголовки от вас, только время зря теряю.
Подруга Марии Порошиной наконец-то рассказала, от кого та родила сына
45 Комментариев
Гость 2019-04-03 20:11:00
155
[quote="Гость" message_id="4662158"]Это уже цирк какой-то.Показательная порка продолжается.Я их не поддерживаю,но и это не правосудие.[/quote] почему не правосудие? Их есть за что судить, они сидят в комфортных условиях, это практически сопоставимо с домашним арестом. Считаю что они 2 аморальных.. которым от вседозволенности крышу снесло. Пусть посидят, успокоятся. А желающим устраивать митинг можно только пожелать не оказаться когда-нибудь под рукой или ногой умэтих самых футболистов. тк им реально все равно кого пинать.
Суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до осени
83 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.