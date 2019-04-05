Ксения Собчак ответила на обвинения Анастасии Волочковой

После выхода интервью Ксении Собчак с Анастасией Волочковой в рамках шоу «Осторожно, Собчак!» разразился скандал. Балерина выдвинула в адрес телеведущей массу обвинений в обмане, утверждая в том числе, что не знала о скрытых камерах, установленных в бане. Собчак же в свою очередь предоставила доказательства осведомленности Волочковой о всем происходящем на площадке.

Небывалый ажиотаж вызвал в Сети очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», героиней которого стала Анастасия Волочкова. Ведущая изначально не скрывала, что пришла к скандальной танцовщице исключительно ради хайпа. В рамках шоу Волочкова рассказала о том, как помогает ее растяжка в постели, поделилась историей своих сложных отношений с матерью, нарядила Собчак в балетную пачку и даже сходила с ней в баню. Последняя и стала одной из причин новой ссоры между двумя знаменитостями.



На обвинения Собчак ответила резко: «Я выкладываю рабочие материалы выпуска #ОсторожноСобчак с Анастасией Волочковой в ответ на лживые обвинения. Героиня этого фильма, как и все герои моих интервью, всегда в курсе происходящего на съемках, а все обстоятельства съемок заранее согласованы. Более никаких дискуссий на эту тему я поддерживать не собираюсь», — написала светская львица в своем Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены).

1 2 3 Ксения Собчак не скрывала, что выбрала Анастасию Волочкову в качестве героини шоу из-за скандальной репутации балерины

Подписчики Ксении отреагировали на ее заявление с иронией. Многие пользователи написали в комментариях, что им уже порядком поднадоел конфликт между двумя блондинками, несмотря на то, что разгорелся спор буквально на днях. «Теперь три сезона у Малахова будут это обсуждать?» — саркастично поинтересовался один из подписчиков.