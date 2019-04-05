Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Ксения Собчак ответила на обвинения Анастасии Волочковой

После выхода интервью Ксении Собчак с Анастасией Волочковой в рамках шоу «Осторожно, Собчак!» разразился скандал. Балерина выдвинула в адрес телеведущей массу обвинений в обмане, утверждая в том числе, что не знала о скрытых камерах, установленных в бане. Собчак же в свою очередь предоставила доказательства осведомленности Волочковой о всем происходящем на площадке.

Небывалый ажиотаж вызвал в Сети очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», героиней которого стала Анастасия Волочкова. Ведущая изначально не скрывала, что пришла к скандальной танцовщице исключительно ради хайпа. В рамках шоу Волочкова рассказала о том, как помогает ее растяжка в постели, поделилась историей своих сложных отношений с матерью, нарядила Собчак в балетную пачку и даже сходила с ней в баню. Последняя и стала одной из причин новой ссоры между двумя знаменитостями.

На обвинения Собчак ответила резко: «Я выкладываю рабочие материалы выпуска #ОсторожноСобчак с Анастасией Волочковой в ответ на лживые обвинения. Героиня этого фильма, как и все герои моих интервью, всегда в курсе происходящего на съемках, а все обстоятельства съемок заранее согласованы. Более никаких дискуссий на эту тему я поддерживать не собираюсь», — написала светская львица в своем Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены).

  • 1 2 3
    Ксения Собчак не скрывала, что выбрала Анастасию Волочкову в качестве героини шоу из-за скандальной репутации балерины
    Смотреть галерею

Подписчики Ксении отреагировали на ее заявление с иронией. Многие пользователи написали в комментариях, что им уже порядком поднадоел конфликт между двумя блондинками, несмотря на то, что разгорелся спор буквально на днях. «Теперь три сезона у Малахова будут это обсуждать?» — саркастично поинтересовался один из подписчиков.

Перейти к обсуждению 4


05 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Теги

Ксения Собчак, Анастасия Волочкова

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Да понятно что эти две калоши друг друга пиарят)))

  • Конечно «на вкус и цвет», как говориться, но блин... Я лично не вижу в ней ничего привлекательного от женщины, просто кентавр какой-то... А вид сзади... кошмар... плоский, обвисший зад....

  • По фото: тут что-то явно не так - либо у Волочковой слишком маленькая голова, либо у Собчак слишком большая.

  • Господи, где по-па, Настя?!(

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-04 09:06:00
185
Бедная Бритни. Вот было все у нее: молодость, красота, талант, успех, деньги. А в итоге все равно счастья нет и душевного здоровья тоже. Зачем она связалась с этим прощелыгой Федерлайном?
Западные СМИ: Бритни Спирс попала в психиатрическую больницу
57 Комментариев
Гость 2019-04-02 20:32:00
171
В заголовке написано : Подруга РАССКАЗАЛА, от кого родила Порошина. В тексте: намекнула, поведала. В итоге : Мария родила от русского мужчины-не актера. Спасибо. И так вы во всем. Не буду больше переходить на подобные заголовки от вас, только время зря теряю.
Подруга Марии Порошиной наконец-то рассказала, от кого та родила сына
45 Комментариев
Гость 2019-04-03 20:11:00
155
[quote="Гость" message_id="4662158"]Это уже цирк какой-то.Показательная порка продолжается.Я их не поддерживаю,но и это не правосудие.[/quote] почему не правосудие? Их есть за что судить, они сидят в комфортных условиях, это практически сопоставимо с домашним арестом. Считаю что они 2 аморальных.. которым от вседозволенности крышу снесло. Пусть посидят, успокоятся. А желающим устраивать митинг можно только пожелать не оказаться когда-нибудь под рукой или ногой умэтих самых футболистов. тк им реально все равно кого пинать.
Суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до осени
83 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.