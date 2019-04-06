Рэпера Face признали негодным к службе в армии из-за татуировок на лице

Рэпера Ивана Дремина, более известного под псевдонимом Face, освободили от обязательной воинской повинности. Причина, из-за которой молодой человек теперь не обязан служить в армии, заключается в... его увлечении татуировками.

Как и все молодые люди призывного возраста (от 18 до 27 лет), 21-летний рэпер Иван Дремин (Face) обязан отдать долг родине, отслужив в армии.

Так как официально Иван нигде не учится, то в скором времени он должен быть призван на службу.

Впрочем, на днях оказалось, что Башкирский военкомат (Дремин зарегистрирован в Уфе) официально признал молодого человека негодным к военной службе.



По сообщению телеграм-канала Mash, председатель местной медкомиссии Борис Усатов считает, что рэпер психически нездоров. Причиной этому стали многочисленные татуировки Дремина, в том числе и на лице.



1 2 3 4 Рэпера Face освободили от службы в армии

Кроме того, сообщается, что негодным к службе в армии признали не только знаменитого исполнителя. Все призывники Башкирии, имеющие большое количество татуировок, также были освобождены от воинской повинности.