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Рэпера Face признали негодным к службе в армии из-за татуировок на лице

Рэпера Ивана Дремина, более известного под псевдонимом Face, освободили от обязательной воинской повинности. Причина, из-за которой молодой человек теперь не обязан служить в армии, заключается в... его увлечении татуировками.
Рэпер Face (Иван Дремин)
 

Как и все молодые люди призывного возраста (от 18 до 27 лет), 21-летний рэпер Иван Дремин (Face) обязан отдать долг родине, отслужив в армии.

Так как официально Иван нигде не учится, то в скором времени он должен быть призван на службу.

Впрочем, на днях оказалось, что Башкирский военкомат (Дремин зарегистрирован в Уфе) официально признал молодого человека негодным к военной службе.

По сообщению телеграм-канала Mash, председатель местной медкомиссии Борис Усатов считает, что рэпер психически нездоров. Причиной этому стали многочисленные татуировки Дремина, в том числе и на лице.

Кроме того, сообщается, что негодным к службе в армии признали не только знаменитого исполнителя. Все призывники Башкирии, имеющие большое количество татуировок, также были освобождены от воинской повинности. 

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06 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
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Рэпер Face (Иван Дремин)

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Таких в первую очередь в армию нужно брать, чтоб вся бурь из гововы выветрилась

  • Лайфхак

  • Не годен, но со справкой.Пометка Б.

  • Ага, с белым билетом.

  • Фацэ - какой все-таки оригинальный псевдоним.

  • В психиатрии нет такой взаимосвязи, тем более только на одном этом факте ещё и заочно нельзя поставить человеку диагноз «психически не здоров». Это личное мнение ту по го солдафона.

  • Вообще-то все сми уже написали, что там было несколько причин, тату - лишь одна из них. Вуман мало того, что новость последними написали, так еще и недостоверную😅

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