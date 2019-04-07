Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова стала мамой в третий раз

7 апреля стало известно, что несколько дней назад Дарья Сагалова родила третьего ребенка. Все это время актриса не подавала ни малейшего намека, что в ее семье случилось пополнение.

Дарья Сагалова

7 апреля 33-летняя Дарья Сагалова сообщила своим фолловерам крайне неожиданную новость. Оказывается, 1 апреля звезда сериала «Счастливы вместе» стала мамой в третий раз!



Девушка поделилась с подписчиками снимком ножек своего малыша. Пол ребенка актриса пока не раскрыла.

Дарья призналась, что многие знакомые даже не знали о том, что она ждет ребенка, потому что за несколько месяцев до родов она совсем не появлялась на публике.

Сагалова рассказала поклонникам, что и она, и малыш, хорошо себя чувствуют.

«Я самая счастливая многодетная мать на свете. Мы уже давно дома, обживаемся, налаживаем режим», — поведала актриса (орфография и пунктуация автора сохранены).

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Напомним, уже около 8 лет Дарья счастлива с браке с бизнесменом Константином Масленниковым. У пары есть две дочери — 7-летняя Елизавета и 3-летняя Стефания. В последнее время Дарья уделяет все меньше внимания карьере, предпочитая заниматься воспитанием детей.



Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей с прибавлением в семье и желает маме и новорожденному здоровья!