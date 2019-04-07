Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова стала мамой в третий раз

7 апреля 33-летняя Дарья Сагалова сообщила своим фолловерам крайне неожиданную новость. Оказывается, 1 апреля звезда сериала «Счастливы вместе» стала мамой в третий раз!
Девушка поделилась с подписчиками снимком ножек своего малыша. Пол ребенка актриса пока не раскрыла.
Дарья призналась, что многие знакомые даже не знали о том, что она ждет ребенка, потому что за несколько месяцев до родов она совсем не появлялась на публике.
«Я самая счастливая многодетная мать на свете. Мы уже давно дома, обживаемся, налаживаем режим», — поведала актриса (орфография и пунктуация автора сохранены).
Напомним, уже около 8 лет Дарья счастлива с браке с бизнесменом Константином Масленниковым. У пары есть две дочери — 7-летняя Елизавета и 3-летняя Стефания. В последнее время Дарья уделяет все меньше внимания карьере, предпочитая заниматься воспитанием детей.
Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей с прибавлением в семье и желает маме и новорожденному здоровья!