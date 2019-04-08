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«Она как наркотик»: Александр Цекало публично признался в любви жене

Совсем недавно Александр Цекало женился на своей новой возлюбленной Дарине Эрвин. Судя по всему, продюсер невероятно счастлив и не стесняется говорить о своих чувствах с прессой.
Александр Цекало счастлив в браке с Дариной Эрвин
Александр Цекало счастлив в браке с Дариной Эрвин

В марте Александр Цекало женился на Дарине Эрвин. У супругов довольно солидная разница в возрасте, однако это их нисколько не смущает. К тому же недавно Цекало впервые вышел в свет с молодой женой — пара светилась от счастья и с удовольствием позировала фотографам на премии АПКиТ

На днях продюсер пообщался с прессой и рассказал о своей возлюбленной. «Она как наркотик, только естественный, который нельзя купить. Я очень люблю свою жену Дарину. Что было позади, неважно, важно — что впереди», — заявил Цекало в программе «Белая студия».

Напомним, ради нового романа Александр Цекало расстался со своей третьей женой Викторией Галушкой, в браке с которой родилось двое детей.

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08 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Instagram
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Александр Цекало

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • На лицо похожа на бывшую жену, только брюнетка.

  • Тоже хотела написать, что на Галушек похожа, но на Веру

  • Это чем же так насолила вторая жена, что он вслух такие признания новой жене говорит? Эти слова можно шепнуть своей любимой и на ушко... Думала, что он помудрел с годами....

  • Поживет с этим наркотиком пару лет и пойдёт искать новый)))

  • У некоторых известных мужиков с возрастом совсем башню рвет. Находят себе молодую девчонку и начинают ей публично дифирамбы петь. Я не осуждаю подобные союзы, но эти по-собачьи влюбленные глазки и подобные цекаловскому комментарии некрасивы по отношению к бывшим женам.

  • Александр торчит из-под подмышки молодой жены... Мда, на что только не пойдёшь, ради... Ради чего?!

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