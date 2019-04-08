«Она как наркотик»: Александр Цекало публично признался в любви жене

Совсем недавно Александр Цекало женился на своей новой возлюбленной Дарине Эрвин. Судя по всему, продюсер невероятно счастлив и не стесняется говорить о своих чувствах с прессой.

Александр Цекало счастлив в браке с Дариной Эрвин

В марте Александр Цекало женился на Дарине Эрвин. У супругов довольно солидная разница в возрасте, однако это их нисколько не смущает. К тому же недавно Цекало впервые вышел в свет с молодой женой — пара светилась от счастья и с удовольствием позировала фотографам на премии АПКиТ.



На днях продюсер пообщался с прессой и рассказал о своей возлюбленной. «Она как наркотик, только естественный, который нельзя купить. Я очень люблю свою жену Дарину. Что было позади, неважно, важно — что впереди», — заявил Цекало в программе «Белая студия».



1 2 3 4 5 На молодой художнице Цекало женился в марте этого года в США

Напомним, ради нового романа Александр Цекало расстался со своей третьей женой Викторией Галушкой, в браке с которой родилось двое детей.