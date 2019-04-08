«Она как наркотик»: Александр Цекало публично признался в любви жене

В марте Александр Цекало женился на Дарине Эрвин. У супругов довольно солидная разница в возрасте, однако это их нисколько не смущает. К тому же недавно Цекало впервые вышел в свет с молодой женой — пара светилась от счастья и с удовольствием позировала фотографам на премии АПКиТ.
На днях продюсер пообщался с прессой и рассказал о своей возлюбленной. «Она как наркотик, только естественный, который нельзя купить. Я очень люблю свою жену Дарину. Что было позади, неважно, важно — что впереди», — заявил Цекало в программе «Белая студия».
Напомним, ради нового романа Александр Цекало расстался со своей третьей женой Викторией Галушкой, в браке с которой родилось двое детей.