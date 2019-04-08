«Рада, что ты есть у меня»: Алена Хмельницкая тепло поздравила Маргариту Симоньян с днем рождения

Не секрет, что Тигран Кеосаян и Алена Хмельницкая состояли в браке. Теперь режиссер живет с главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Впрочем, бывшая и нынешняя возлюбленные Кеосаяна смогли наладить отношения.

Алена Хмельницкая поздравила Маргариту Симоньян с днем рождения



Несмотря на довольно запутанные отношения между Аленой Хмельницкой, Тиграном Кеосаяном и Маргаритой Симоньян, знаменитостям удалось преодолеть разногласия. Удивительно, но журналистка и актриса даже смогли подружиться — об этом они не раз откровенно рассказывали в интервью. Так, тему своих отношений с бывшей женой своего возлюбленного Симоньян затронула в недавнем выпуске программы «Секрет на миллион».

Звезды не скрывают, что очень дружны

В минувшие выходные главный редактор RT отмечала день рождения. Одной из тех, кто поздравил ее, была... Алена Хмельницкая. В своем микроблоге актриса адресовала подруге теплое послание: «День рождения нашей Маргариты! Я рада, что ты есть у меня! Так уж получилось, что ты теперь мой родственник со стороны детей! И это прекрасно, потому что ты крутая, умная, красивая, смешная, сопереживающая, талантливая! Будь счастлива, любима и здорова! Я за тебя!» — написала Хмельницкая (орфография и пунктуация автора сохранены).

Публикацию Алена сопроводила видеозаписью с праздника, на котором поет ее дочь Александра.

1 2 3 4 Тигран Кеосаян и Алена Хмельницкая состояли в браке

Напомним, совсем недавно стало известно, что Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян ждут еще одного ребенка. Именно поэтому пара пока откладывает свадьбу на неопределенный срок — об этом журналистка заявила недавно в интервью.