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«Рада, что ты есть у меня»: Алена Хмельницкая тепло поздравила Маргариту Симоньян с днем рождения

Не секрет, что Тигран Кеосаян и Алена Хмельницкая состояли в браке. Теперь режиссер живет с главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Впрочем, бывшая и нынешняя возлюбленные Кеосаяна смогли наладить отношения.
Алена Хмельницкая поздравила Маргариту Симоньян с днем рождения<br>
Алена Хмельницкая поздравила Маргариту Симоньян с днем рождения

Несмотря на довольно запутанные отношения между Аленой Хмельницкой, Тиграном Кеосаяном и Маргаритой Симоньян, знаменитостям удалось преодолеть разногласия. Удивительно, но журналистка и актриса даже смогли подружиться — об этом они не раз откровенно рассказывали в интервью. Так, тему своих отношений с бывшей женой своего возлюбленного Симоньян затронула в недавнем выпуске программы «Секрет на миллион».

Звезды не скрывают, что очень дружны
Звезды не скрывают, что очень дружны

В минувшие выходные главный редактор RT отмечала день рождения. Одной из тех, кто поздравил ее, была... Алена Хмельницкая. В своем микроблоге актриса адресовала подруге теплое послание: «День рождения нашей Маргариты! Я рада, что ты есть у меня! Так уж получилось, что ты теперь мой родственник со стороны детей! И это прекрасно, потому что ты крутая, умная, красивая, смешная, сопереживающая, талантливая! Будь счастлива, любима и здорова! Я за тебя!» — написала Хмельницкая (орфография и пунктуация автора сохранены).

Публикацию Алена сопроводила видеозаписью с праздника, на котором поет ее дочь Александра.

Напомним, совсем недавно стало известно, что Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян ждут еще одного ребенка. Именно поэтому пара пока откладывает свадьбу на неопределенный срок — об этом журналистка заявила недавно в интервью.

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08 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Instagram, Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Теги

Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Алена Хмельницкая

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Я уже 20 лет дружу с бывшей мужа. У нас хорошие семьи и дети наши лучшие друзья. Мы вместе отмечаем праздники, ездим в отпуск.

  • Это прекрасно, что такие отношения. Но как, КАК можно было бросить красавица Хмельницкую ради вот этого "чуда"... Не понимаю

  • Гость 1. Но ваш муж с Вами 2 детей не делал, когда был в браке с бывшей и ее ради вас не бросал. Другое дело, когда разошлись давно и потом встретил вас, многие так дружат. Но это другая ситуация. Это, примерно, как бывшая жена Валерия Меладзе будет дружить с Джанабаевой или бывшая Константина - с Брежневой. Хотя нет, тут еще хлеще - ДВОИХ детей сделал во время брака с Аленой

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