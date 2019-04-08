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СМИ: Кети Топурия и Гуф снова вместе

Похоже, Гуф все-таки смог снова завоевать доверие и любовь Кети Топурии. На днях в прессе появилась информация, что знаменитости снова встречаются.
СМИ утверждают, что Кети Топурия и Гуф снова сошлись
СМИ утверждают, что Кети Топурия и Гуф снова сошлись

О том, почему расстались Кети Топурия и Гуф после двух лет отношений, ходили самые разные слухи. Впрочем, сама певица не так давно заявила, что их счастью помешала разница в образах жизни

С момента расставания Кети и Алексея прошло уже несколько месяцев, однако поклонники не теряли надежду, что они снова будут вместе. На воссоединение надеялся и сам Гуф. Он откровенно рассказывал поклонникам о своей любви к бывшей, показывал портрет Топурии, висящий в его доме, записывал песни в ее честь. Сложно сказать, что именно сработало, но, если верить последним новостям, сердце Кети все-таки растаяло. 

Кети Топурия заявила в интервью, что рассталась с возлюбленным из-за разницы в образах жизни
Кети Топурия заявила в интервью, что рассталась с возлюбленным из-за разницы в образах жизни

Как сообщает Super.ru, с недавних пор Топурия и Гуф снова много времени проводят вместе. Правда, официально объявлять о своих отношениях они пока не хотят. Более того — в своем микроблоге Топурия уже отрицала слухи о том, что вернулась к бывшему возлюбленному.

Впрочем, эти знаменитости известны своей скрытностью. Так, об их романе общественность узнала только примерно через год после его начала. А вы верите, что Топурия и Гуф снова вместе?

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08 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram
Теги

Кети Топурия, Рэпер Guf (Алексей Долматов)

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