СМИ: Кети Топурия и Гуф снова вместе

О том, почему расстались Кети Топурия и Гуф после двух лет отношений, ходили самые разные слухи. Впрочем, сама певица не так давно заявила, что их счастью помешала разница в образах жизни.
С момента расставания Кети и Алексея прошло уже несколько месяцев, однако поклонники не теряли надежду, что они снова будут вместе. На воссоединение надеялся и сам Гуф. Он откровенно рассказывал поклонникам о своей любви к бывшей, показывал портрет Топурии, висящий в его доме, записывал песни в ее честь. Сложно сказать, что именно сработало, но, если верить последним новостям, сердце Кети все-таки растаяло.
Как сообщает Super.ru, с недавних пор Топурия и Гуф снова много времени проводят вместе. Правда, официально объявлять о своих отношениях они пока не хотят. Более того — в своем микроблоге Топурия уже отрицала слухи о том, что вернулась к бывшему возлюбленному.
Впрочем, эти знаменитости известны своей скрытностью. Так, об их романе общественность узнала только примерно через год после его начала. А вы верите, что Топурия и Гуф снова вместе?