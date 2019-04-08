Анастасия Винокур разводится с мужем после шести лет брака

Казалось, что семейному счастью единственной дочери юмориста можно только позавидовать. Увы, совсем недавно стало известно, что Анастасия разводится с мужем.

Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев

О романе 26-летней балерины Анастасии Винокур и 25-летнего продюсера Григория Матвеевичева стало известно в 2013-м. Отношения влюбленных развивались стремительно — молодые люди быстро съехались и стали жить вместе, а вскоре поженились.



Свадебное торжество пары было довольно-таки скромным. Впрочем, через месяце после оформления брака Григорий и Анастасия устроили венчание, а после — пышный праздник для многочисленных гостей.

Спустя два года после свадьбы супруги стали родителями. Винокур и Матвеевичев назвали сына Федором.



Казалось, что супруги счастливы в браке. В их микроблогах регулярно появлялись свежие снимки друг с другом и кадры с семейного отдыха.

Впрочем, совсем недавно стало известно, что Анастасия подала заявление на развод с мужем.

«В суде зарегистрировано исковое заявление Винокур Анастасии Владимировны к Григорию Матвеевичеву о расторжении брака супругов, имеющих детей. Иск зарегистрирован сегодня, 8 апреля, и в течение пяти дней со дня поступления иска судья примет решение о его принятии или непринятии», — рассказал пресс-секретарь суда корреспонденту Агенства городских новостей «Москва».

1 2 3 4 Анастасия Винокур подала заявление на развод

К слову, Анастасия уже успела опровергнуть новость о расставании с мужем. «Нет, мы не разводимся, никаких комментариев. Это, вероятно, какая-то ошибка или совпадение», — сказала она представителям Агентства.



Как вы считаете, могли ли органы правосудия допустить подобную ошибку или же Винокур пока просто не готова раскрыть подробности своей личной жизни?