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Анастасия Винокур разводится с мужем после шести лет брака

Казалось, что семейному счастью единственной дочери юмориста можно только позавидовать. Увы, совсем недавно стало известно, что Анастасия разводится с мужем. 
Анастасия Винокур
Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев

О романе 26-летней балерины Анастасии Винокур и 25-летнего продюсера Григория Матвеевичева стало известно в 2013-м. Отношения влюбленных развивались стремительно — молодые люди быстро съехались и стали жить вместе, а вскоре поженились.

Свадебное торжество пары было довольно-таки скромным. Впрочем, через месяце после оформления брака Григорий и Анастасия устроили венчание, а после — пышный праздник для многочисленных гостей. 

Анастасия Винокур
 

Спустя два года после свадьбы супруги стали родителями. Винокур и Матвеевичев назвали сына Федором. 

Казалось, что супруги счастливы в браке. В их микроблогах регулярно появлялись свежие снимки друг с другом и кадры с семейного отдыха. 

Впрочем, совсем недавно стало известно, что Анастасия подала заявление на развод с мужем. 

«В суде зарегистрировано исковое заявление Винокур Анастасии Владимировны к Григорию Матвеевичеву о расторжении брака супругов, имеющих детей. Иск зарегистрирован сегодня, 8 апреля, и в течение пяти дней со дня поступления иска судья примет решение о его принятии или непринятии», — рассказал пресс-секретарь суда корреспонденту Агенства городских новостей «Москва»

К слову, Анастасия уже успела опровергнуть новость о расставании с мужем. «Нет, мы не разводимся, никаких комментариев. Это, вероятно, какая-то ошибка или совпадение», — сказала она представителям Агентства. 

Как вы считаете, могли ли органы правосудия допустить подобную ошибку или же Винокур пока просто не готова раскрыть подробности своей личной жизни?

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08 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Пресс-служба Винокура, Instagram, Starface
Теги

Анастасия Винокур, Владимир Винокур

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Я думала им по 35 ,вообще оба на свой возраст не выглядят ...

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