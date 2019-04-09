Елена Кондулайнен отметила 61-летие в бикини

Известная актриса Елена Кондулайнен опубликовала пляжные фото, сделанные на отдыхе в Доминиканской республике. Знаменитая блондинка приурочила пост к своему дню рождения. Фотографии демонстрируют, что признанный секс-символ все еще остается в великолепной форме.

Свой 61-й день рождения Елена Кондулайнен встречает в Доминиканской республике. «Идет подготовка к Дню Рождения. Решили с друзьями в этот день посетить 6 ресторанов и 3 бара...''марафон в Доминикане''» — написала актриса на своей странице в Фейсбуке (орфография и пунктуация автора сохранены).

На фото актриса стоит возле пальмы в красном бикини, демонстрирующем ее подтянутую фигуру. Не каждая женщина может похвастаться идеальной формой в 61 год, но только не Елена Кондулайнен.

1 2 3 Елена Кондулайнен разменяла седьмой десяток

За свою актерскую карьеру Кондулайнен снялась во множестве кинокартин. Одна из них — «Сто дней до приказа» — запомнилась зрителям откровенной сценой, в которой актриса предстала полностью обнаженной. Для СССР такой эпизод был чрезвычайно смелым. В 1990 году, когда фильм вышел в прокат, это вызвало небывалый ажиотаж. Именно эта роль принесла Елене Кондулайнен известность.