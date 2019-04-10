Новая участница «ВИА Гры» Ульяна Синецкая встречается с известным украинским певцом

По условиям контракта во время работы в коллективе солисткам группы «ВИА Гра» не разрешается заводить серьезные отношения и выходить замуж. Вероятно, новая участница герлз-бенда уже успела нарушить это правило.

Ульяна Синецкая

Осенью 2018-го 28-летняя Миша Романова покинула группу «ВИА Гра», чтобы посвятить себя тихой семейной жизни и материнству. Вскоре ее место заняла выпускница украинской «Фабрики звезд», 23-летняя Ульяна Синецкая.

По условиям контракта солисткам герлз-бенда запрещено заводить отношения с мужчинами. Полное погружение в концертную деятельность не позволяет им внезапно выйти замуж или уйти в декретный отпуск, как часто случается с молодыми девушками.

Впрочем, ходят слухи, что Ульяна уже нарушила это строгое правило. Недавно инсайдеры сообщили порталу Super.ru, что девушка встречается с известным украинским певцом, 25-летним Никитой Алексеевым (Alekseev).

Alekseev и Ульяна Синецкая

Знаменитостей заметили во время их тайного путешествия в Венецию. В надежде, что в чужой стране их никто не узнает, пара не стеснялась демонстрировать свои чувства друг к другу, нежно обнимаясь на публике.

1 2 3 4 Ходят слухи, что Никита Алексеев и Ульяна Синецкая встречаются

Никита и Ульяна познакомились во время участия в «Фабрике Звезд». Еще тогда продюсеры шоу заметили, как гармонично смотрятся артисты, и подготовили для них романтичный совместный дуэт.



Ни Алексеев, ни Синецкая пока не прокомментировали слухи о своей возможной связи.