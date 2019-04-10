Новая участница «ВИА Гры» Ульяна Синецкая встречается с известным украинским певцом

Осенью 2018-го 28-летняя Миша Романова покинула группу «ВИА Гра», чтобы посвятить себя тихой семейной жизни и материнству. Вскоре ее место заняла выпускница украинской «Фабрики звезд», 23-летняя Ульяна Синецкая.
Впрочем, ходят слухи, что Ульяна уже нарушила это строгое правило. Недавно инсайдеры сообщили порталу Super.ru, что девушка встречается с известным украинским певцом, 25-летним Никитой Алексеевым (Alekseev).
Знаменитостей заметили во время их тайного путешествия в Венецию. В надежде, что в чужой стране их никто не узнает, пара не стеснялась демонстрировать свои чувства друг к другу, нежно обнимаясь на публике.
Никита и Ульяна познакомились во время участия в «Фабрике Звезд». Еще тогда продюсеры шоу заметили, как гармонично смотрятся артисты, и подготовили для них романтичный совместный дуэт.
Ни Алексеев, ни Синецкая пока не прокомментировали слухи о своей возможной связи.