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Новая участница «ВИА Гры» Ульяна Синецкая встречается с известным украинским певцом

По условиям контракта во время работы в коллективе солисткам группы «ВИА Гра» не разрешается заводить серьезные отношения и выходить замуж. Вероятно, новая участница герлз-бенда уже успела нарушить это правило. 
Группа «ВИА Гра»
Ульяна Синецкая

Осенью 2018-го 28-летняя Миша Романова покинула группу «ВИА Гра», чтобы посвятить себя тихой семейной жизни и материнству. Вскоре ее место заняла выпускница украинской «Фабрики звезд», 23-летняя Ульяна Синецкая. 

По условиям контракта солисткам герлз-бенда запрещено заводить отношения с мужчинами. Полное погружение в концертную деятельность не позволяет им внезапно выйти замуж или уйти в декретный отпуск, как часто случается с молодыми девушками. 

Впрочем, ходят слухи, что Ульяна уже нарушила это строгое правило. Недавно инсайдеры сообщили порталу Super.ru, что девушка встречается с известным украинским певцом, 25-летним Никитой Алексеевым (Alekseev).

Alekseev
Alekseev и Ульяна Синецкая

Знаменитостей заметили во время их тайного путешествия в Венецию. В надежде, что в чужой стране их никто не узнает, пара не стеснялась демонстрировать свои чувства друг к другу, нежно обнимаясь на публике. 

Никита и Ульяна познакомились во время участия в «Фабрике Звезд». Еще тогда продюсеры шоу заметили, как гармонично смотрятся артисты, и подготовили для них романтичный совместный дуэт. 

Ни Алексеев, ни Синецкая пока не прокомментировали слухи о своей возможной связи. 

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10 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @sinetskayaulyana, @sky_april, @alekseev_officiel/Instagram
Теги

Alekseev, Группа «ВИА Гра»

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Тяжела и неказиста жизнь артиста

  • Все. Щас ее выкинут. Девушек из Виагры могут гулять только братья !))

  • Почему участница украинской фабрики.когда эта была наша фабрика..и продюссер Дробыш..и еще удивил посыл статьи..новая участница виагры встречается....вместо этого было бы уместнее написать..известный певец Алексеев..(а он популярен и не только в Украине..но и в России тоже ) встречается с новой участницей группы Виагра...так как он намного популярнее и востребованее..чем она

  • Алексеев вроде бы белорус

  • Посмотрела запись с "Фабрики", когда они вместе пели "Навсегда". Явно не ее песня, голоса нет, по сравнению с Алексеевым вообще. Надеюсь, что они вместе искренне, а не для пиара. Его песни обожаю. великолепный голос.

  • Гость

    Алексеев вроде бы белорус

    он - украинец, выступал за Беларусь на Евровидении, но очень популярен и любим в России

  • В каком месте она участница украинской фабрики звезд? Россиянка она и участвовала в "Новой фабрике" звезд в 2017 году, её транслировали на МУЗ-ТВ.

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