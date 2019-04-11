В браке с Филиппом Киркоровым Алла Пугачева ждала ребенка

На днях на телеканале НТВ вышел новый выпуск программы «Основано на реальных событиях» , речь в котором зашла про личную жизнь Аллы Пугачевой. Как стало известно из передачи, Примадонна и Филипп Киркоров могли стать родителями.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева

До брака с Филиппом Киркоровым Алла Пугачева была замужем за своим концертным директором Евгением Болдиным. В те годы звезда забеременела, но так как тогда ее карьера была на пике, они с супругом приняли непростое решение — Алла сделала аборт.



Впоследствии Примадонна не раз жалела, что избавилась от ребенка, ведь она могла дать ему намного больше материнской любви, чем Кристине Орбакайте, которая в детские годы почти не видела маму.

После аборта у певицы было диагностировано бесплодие. И все же Алла верила, что еще сможет испытать счастье материнства.

Предчувствие ее не обмануло — в 1996-м Пугачева забеременела от Филиппа Киркорова. Увы, вскоре у звезды случился выкидыш.

Киркорову до сих пор трудно говорить о потере ребенка — по словам знаменитости, они с возлюбленной даже готовили песню, посвященную рождению их малыша. «Ну что об этом сейчас вспоминать. Если не получилось, значит, так должно было случиться. Она хотела (этого ребенка — прим. Woman.ru), даже не столько я, сколько она хотела. Я тогда еще не понимал, а вот ей хотелось этого счастья», — поведал Филипп корреспонденту программы.

1 2 3 4 5 6 Алла Пугачева могла стать матерью ребенка Филиппа Киркорова

Впрочем, даже после этой трагедии звезда была готова попробовать забеременеть еще раз. «Если ничего не получится, буду рожать песни», — с грустью замечала Примадонна. К счастью, с помощью современных репродуктивных технологий у Аллы Пугачевой получилось еще раз испытать счастье материнства — в 2013-м суррогатная мать родила им с Максимом Галкиным двойню.