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Леру Кудрявцеву обокрали у Букингемского дворца

Долгожданное путешествие в Лондон обернулась для Леры Кудрявцевой крупным разочарованием. В самом центре британской столицы у телеведущей украли кошелек со всеми банковскими картами и деньгами.

Лера Кудрявцева решила устроить себе небольшой отдых и улетела в Лондон. В планах у 47-летней звезды были прогулки по городу и шопинг. Но случилось то, чего знаменитость никак не ожидала: ее обокрали прямо в центре британской столицы.

Разгневанная Кудрявцева в своем Инстаграме сообщила подписчикам, что на площади возле Букингемского дворца у нее украли кошелек с наличными и картами. Телеведущая заключила, что теперь это прекрасное место будет вызывать у нее только отрицательные воспоминания. Из-за инцидента ей также пришлось провести полдня в местной полиции.

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    В Лондон Лера Кудрявцева приехала не по работе, а для того, чтобы встретиться с друзьями и отдохнуть
    Смотреть галерею

Несмотря на случившееся, Лера Кудрявцева продолжает делиться с подписчиками фотографиями лондонских достопримечательностей.

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11 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Лера Кудрявцева

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