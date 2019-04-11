Леру Кудрявцеву обокрали у Букингемского дворца

Лера Кудрявцева решила устроить себе небольшой отдых и улетела в Лондон. В планах у 47-летней звезды были прогулки по городу и шопинг. Но случилось то, чего знаменитость никак не ожидала: ее обокрали прямо в центре британской столицы.
Разгневанная Кудрявцева в своем Инстаграме сообщила подписчикам, что на площади возле Букингемского дворца у нее украли кошелек с наличными и картами. Телеведущая заключила, что теперь это прекрасное место будет вызывать у нее только отрицательные воспоминания. Из-за инцидента ей также пришлось провести полдня в местной полиции.
Несмотря на случившееся, Лера Кудрявцева продолжает делиться с подписчиками фотографиями лондонских достопримечательностей.