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Настя Ивлеева утверждает, что никогда не ссорится с Элджеем

На недавнем выпуске AgentShow Насте Ивлеевой пришлось отвечать на вопрос о личной жизни, а именно — о ссорах со второй половиной. Несмотря на то, что ведущая обычно не обсуждает свою личную жизнь, в этот раз она все-таки дала вполне определенный ответ.

На AgentShow к Насте Ивлеевой пришел один из самых известных ведущих «Орла и Решки» — Андрей Бедняков. Как обычно, вначале участники вытянули карточки с вопросами. В этом выпуске Ивлеевой достался вопрос: «Расскажи подробности последней серьезной ссоры со второй половиной».

Ивлеева заявила: «Это будет скучный ответ. Я не ссорюсь со своей второй половинкой, потому что я в том гуманном и адекватном возрасте, с такой гуманной и потрясающей живу позицией, что я не ссорюсь с людьми. Я не люблю ссориться, ссорятся дураки».

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    Недавно Насте Ивлеевой пришлось ответить на вопрос о ссорах со второй половинкой
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Судя по всему, в личной жизни Насти Ивлеевой и Элджея царит идиллия. Напомним, что пара вместе уже почти год. Впервые фанаты начали замечать, что они часто проводят время вместе еще в мае 2018-го.

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12 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Теги

Настя Ивлеева, Рэпер Элджей

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