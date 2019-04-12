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Александр Буйнов осыпал комплиментами Светлану Лободу в социальных сетях

69-летний Александр Буйнов не остался равнодушным, увидев в Инстаграме фото Светланы Лободы в новом образе.

На днях 36-летняя Светлана Лобода поделилась с подписчиками снимком, на котором предстала в пиджаке оверсайз, затянутом широким кожаным поясом. Наряд певицы дополнила широкополая шляпа и ботфорты в стиле Бейонсе. «И куда это мы собрались?» — подписала снимок Лобода. Ее новый образ оценили поклонники и коллеги.

В числе восхитившихся красотой певицы оказался и народный артист России Александр Буйнов. «Эта девушка могла бы просто ходить туда-сюда и все мужики смотрели бы на нее с глупым выражением лица, но она еще и поет», — отметил он в комментариях.

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    Светлана Лобода поделилась с подписчиками фото в новом образе, явно вдохновленным костюмами Бейонсе
    Смотреть галерею

Комментарий Буйнова собрал множество лайков. Также пост прокомментировали многочисленные поклонники певицы, один из которых отметил: «Не знаю, куда вы собрались, Светлана Сергеевна, но челюсть у меня отвисла».

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12 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Legion-Media.ru, Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Светлана Лобода, Александр Буйнов

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Как вспомню его гипюровый костюмчик с просвечивающими труселями, так смех разбирает. Эстет.

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