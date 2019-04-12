Александр Буйнов осыпал комплиментами Светлану Лободу в социальных сетях

69-летний Александр Буйнов не остался равнодушным, увидев в Инстаграме фото Светланы Лободы в новом образе.

На днях 36-летняя Светлана Лобода поделилась с подписчиками снимком, на котором предстала в пиджаке оверсайз, затянутом широким кожаным поясом. Наряд певицы дополнила широкополая шляпа и ботфорты в стиле Бейонсе. «И куда это мы собрались?» — подписала снимок Лобода. Ее новый образ оценили поклонники и коллеги.

В числе восхитившихся красотой певицы оказался и народный артист России Александр Буйнов. «Эта девушка могла бы просто ходить туда-сюда и все мужики смотрели бы на нее с глупым выражением лица, но она еще и поет», — отметил он в комментариях.

1 2 3 4 5 6 Светлана Лобода поделилась с подписчиками фото в новом образе, явно вдохновленным костюмами Бейонсе

Комментарий Буйнова собрал множество лайков. Также пост прокомментировали многочисленные поклонники певицы, один из которых отметил: «Не знаю, куда вы собрались, Светлана Сергеевна, но челюсть у меня отвисла».