Солистку группы SEREBRO госпитализировали после концерта

14 апреля после концерта в Москве солистке обновленного состава группы Serebro Ирине Титовой понадобилась срочная медицинская помощь.

14 апреля сразу после концерта «Партийная зона МУЗ-ТВ» новая солистка группы Serebro Ирина Титова почувствовала себя плохо. На данный момент известно, что причиной плохого самочувствия певицы могла стать лакунарная ангина, однако, пока окончательный диагноз не поставлен.

Напомним, в ноябре 2018 года Максим Фадеев принял решение полностью обновить коллектив группы Serebro. Кастинг новых участниц начался в Инстаграме, а затем продолжился в формате реалити-шоу на YouТube.

1 2 3 4 5 14 апреля на московском концерте Ирине Титовой понадобилась срочная медицинская помощь

Одна из победительниц, а теперь — новых участниц коллектива 22-летняя Ирина Титова до начала музыкальной карьеры профессионально занималась спортом. Несмотря на то, что девушка побеждала в соревнованиях, она решила оставить спортивную карьеру.