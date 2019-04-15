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Агата Муцениеце предположила, что Ксения Собчак накручивает просмотры собственного шоу

Актриса Агата Муцениеце заподозрила Ксению Собчак в обмане. По мнению звезды сериала «Закрытая школа», ведущая накручивает просмотры шоу «Осторожно, Собчак».

Агата Муцениеце уже несколько лет ведет свой канал на YouTube. Актриса снимает видео обо всем, что происходит в ее жизни. На блог Агаты подписаны почти полмиллиона человек. А вот Ксения Собчак набрала примерно то же количество подписчиков всего за месяц. Ее интервью в доме Анастасии Волочковой посмотрело на YouTube почти три миллиона человек!

На съемках шоу «Смак» Муцениеце высказала предположение, что Собчак может накручивать просмотры своих видео. Актриса признала, что Ксении делает отличное YouTube-шоу, однако поставила под сомнение реальность столь высоких показателей трафика. Муцениеце также заявила, что никогда не прибегала к помощи специальных сервисов для накрутки подписчиков или лайков.

  • Ксения Собчак
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    Агата Муцениеце поставила под сомнение бешеную популярность нового шоу Ксении Собчак
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Муцениеце назвала накрутку просмотров «бредом». «Выходит, ты обманываешь сам себя», — заключила актриса. Стоит отметить, что Муцениеце имеет не только видеоблог, но и популярный Инстаграм с миллионом подписчиков. Там знаменитость делится подробностями семейной жизни, делает анонсы видео со своим участием и порой даже публикует рекламные посты.

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15 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Ксения Собчак, Агата Муцениеце

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • она интересна кому то только как жена Прилучного

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