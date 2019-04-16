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Интернет-пользователи обсуждают новое фото Марины Хлебниковой

На днях певица Марина Хлебникова побывала на юбилейном концерте своего друга — пародиста Александра Пескова. Опубликованная в Интернете фотография артистки вызвала бурную реакцию пользователей.

53-летняя Марина Хлебникова в последнее время редко появляется на мероприятиях. В октябре прошлого года певицу глубоко потрясло самоубийство ее первого мужа, музыканта Антона Логинова. После этого трагического случая Хлебникова отменила сразу несколько концертов и перестала выходить в свет. Однако в минувшую пятницу знаменитость наконец-то появилась на публике. Артистка посетила юбилейный концерт своего друга Александра Пескова. Фотография с мероприятия была опубликована в Инстаграме Хлебниковой.

После публикации снимка подписчики сразу же начали обсуждать внешность Хлебниковой. Многие отметили, что знаменитость стала выглядеть значительно старше. «Узнала, что Марине 53 года, удивлена», «Время никого не щадит», «Сложно узнать некогда любимую артистку», — комментировали фолловеры.

  • Марина Хлебникова, Александр Песков
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    Марина Хлебникова не выходила в свет уже долгое время, но на днях побывала на юбилейном концерте своего друга Александра Пескова
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Некоторые подписчики Хлебниковой предположили, что она сделала неудачную пластику. Другие вспомнили о том, что после смерти бывшего мужа знаменитость пережила нервный срыв, и это могло сказаться на ее внешности.

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16 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Марина Хлебникова, Александр Песков

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