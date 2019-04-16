Влад Топалов считает, что сильно поправился

33-летний Влад Топалов опубликовал в Инстаграме трогательный снимок с пятимесячным сыном Михаилом. Певец отметил, что на фото видны его лишние килограммы, но это его не смущает.

На днях Влад Топалов опубликовал снимок, на котором позирует вместе со своим сыном. В кадре артист запечатлен обнаженным по пояс. Молодой отец обратил внимание своих подписчиц на то, что поправился и пообещал избавиться от лишних килограммов. Правда заметил, что сейчас своего веса он не стесняется.

В комментариях многочисленные поклонницы похвалили Топалова за открытость. Большинство фолловеров умилялись семейной идиллии, запечатленной на снимке, и забавной подписи. Многие предположили, что певец поправился из-за «чрезмерной» заботы жены — Регины Тодоренко.

1 2 3 4 5 6 Влад Топалов опубликовал трогательное фото с пятимесячным сыном

Напомним, 5 декабря 2018 года Топалов и Тодоренко впервые стали родителями. У пары родился сын Михаил, которого Влад и Регина назвали Майклом. Звездная пара старается не показывать лицо наследника. Тем не менее Топалов уже снял сына в своем клипе на песню «Орел или решка».