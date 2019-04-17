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Как выглядит 43-летняя звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли без макияжа

43-летняя Джованна Антонелли, наиболее известная по роли Жади в сериале «Клон», поделилась снимком без макияжа. И, надо отметить, со времен выхода знаменитой многосерийной мелодрамы актриса практически не изменилась!

В начале 2000-х сериал «Клон» был одной из самых популярных телевизионных мелодрам. Многие смотрели его не только из-за захватывающего сюжета, но и из-за талантливой исполнительницы главной роли — Джованны Антонелли. Удивительно, но актриса и сегодня выглядит так же, как 17 лет назад, когда она воплощала на экране образ Жади.

На днях актриса опубликовала в Инстаграме новый снимок, на котором предстала без макияжа. Фото было сделано в самолете. По всей видимости, Антонелли решила позволить своей коже небольшой отдых во время путешествия.

Поклонники осыпали актрису комплиментами. «Мне понравилось, очень естественно!», «Естественная красота всегда лучше», «Как же ты хороша», — комментировали пост фолловеры Джованны. К слову, звезда «Клона» продолжает сниматься. В прошлом году вышел очередной фильм с ее участием под названием «Второе солнце».

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17 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Instagram
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Джованна Антонелли

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Одна я вижу полный нюдовый мейк?

  • Гость

    Одна я вижу полный нюдовый мейк?

    на фото в очках- да, на первом фото - мейка нет

  • Я не против когда женщины подчеркивают свою красоту мейком.
    Я не против когда женщины используют "уколы красоты", которые не заметны.
    У Жади все щеки вздулись! Она неузнаваема, мимика потерялась, бугорки ее уродуют. Лучше бы просто красилась...
    Жаль...

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