Как выглядит 43-летняя звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли без макияжа

43-летняя Джованна Антонелли, наиболее известная по роли Жади в сериале «Клон», поделилась снимком без макияжа. И, надо отметить, со времен выхода знаменитой многосерийной мелодрамы актриса практически не изменилась!

В начале 2000-х сериал «Клон» был одной из самых популярных телевизионных мелодрам. Многие смотрели его не только из-за захватывающего сюжета, но и из-за талантливой исполнительницы главной роли — Джованны Антонелли. Удивительно, но актриса и сегодня выглядит так же, как 17 лет назад, когда она воплощала на экране образ Жади.

На днях актриса опубликовала в Инстаграме новый снимок, на котором предстала без макияжа. Фото было сделано в самолете. По всей видимости, Антонелли решила позволить своей коже небольшой отдых во время путешествия.

1 2 3 4 5 6 Джованна Антонелли запомнилась многим по роли Жади в сериале «Клон»

Поклонники осыпали актрису комплиментами. «Мне понравилось, очень естественно!», «Естественная красота всегда лучше», «Как же ты хороша», — комментировали пост фолловеры Джованны. К слову, звезда «Клона» продолжает сниматься. В прошлом году вышел очередной фильм с ее участием под названием «Второе солнце».