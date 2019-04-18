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Адвокат Алисы Аршавиной требует для нее и дочери 4 миллиона рублей алиментов ежемесячно

Вчера в Санкт-Петербурге состоялся суд по делу о расторжении брака Алисы и Андрея Аршавиных. Футболист не присутствовал на заседании, а вот его жена была и через своего адвоката озвучила требования по алиментам.

Бракоразводный процесс между Алисой и Андреем Аршавиными затягивается. Вчера суд принял решение дать супругам полтора месяца на примирение. Следующее заседание должно состояться 4 июня, и за это время, как утверждает ряд СМИ, журналистка намерена вернуть футболиста в семью. Или добиться алиментов в размере четырех миллионов рублей ежемесячно. Именно такую позицию Аршавиной на днях озвучил ее адвокат Александр Добровинский.

«Наша задача сохранить уровень жизни ребенка и Алисы после развода. Для этого, по нашим подсчетам, Аршавин должен платить два миллиона рублей в месяц на содержание дочери и столько же на содержание супруги. Сегодня по решению суда мы получим исполнительный лист на временное содержание дочери на сумму 340 тысяч рублей», — заявил юрист в разговоре с телеканалом «Звезда».

Напомним, сейчас Андрей Аршавин уже выплачивает алименты на трех детей от бывшей возлюбленной Юлии Барановской. Размер отчислений составляет половину ежемесячных доходов футболиста, тогда как адвокаты Алисы Аршавиной хотят добиться фиксированной суммы.

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18 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram
Теги

Алиса Аршавина (Казьмина), Андрей Аршавин

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13 комментариев Добавить комментарий
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  • Обдерут как липку 🤑

  • А в честь чего он должен платить на содержание супруги?!Я терпеть не могу Аршавина, но это уже перебор.

  • Не плачь, Алиса... Ты стала взрослой...

  • Гость

    А в честь чего он должен платить на содержание супруги?!Я терпеть не могу Аршавина, но это уже перебор.

    В Семейном кодексе прописано. Есть такое. Имеет право.

  • Вот это запросы у майора

  • Попал)) надо было головой думать, а не тем местом. Теперь будет отрабатывать.

  • 4 млн, обалдеть. Это ж как двушка в провинции. И ежемесячно!

  • Какие же там бапки крутятся, раз алименты такими суммами исчисляются???? Да пусть даже лям будет плотить ежемесячно, все равно товарисчи…..

  • Гость

    Обдерут как липку 🤑

    поделом

  • Обойдется, Алиска рожала золотой парашют для себя, разрушив семью с детьми, поэтому алименты ей не положены. Пора закон принимать, чтобы в таких ситуациях, нагулянные дети от любовницы автоматом лишались алиментов и всех прав на имущество, и наследства тоже.

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