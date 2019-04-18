Адвокат Алисы Аршавиной требует для нее и дочери 4 миллиона рублей алиментов ежемесячно

Вчера в Санкт-Петербурге состоялся суд по делу о расторжении брака Алисы и Андрея Аршавиных. Футболист не присутствовал на заседании, а вот его жена была и через своего адвоката озвучила требования по алиментам.

Бракоразводный процесс между Алисой и Андреем Аршавиными затягивается. Вчера суд принял решение дать супругам полтора месяца на примирение. Следующее заседание должно состояться 4 июня, и за это время, как утверждает ряд СМИ, журналистка намерена вернуть футболиста в семью. Или добиться алиментов в размере четырех миллионов рублей ежемесячно. Именно такую позицию Аршавиной на днях озвучил ее адвокат Александр Добровинский.

«Наша задача сохранить уровень жизни ребенка и Алисы после развода. Для этого, по нашим подсчетам, Аршавин должен платить два миллиона рублей в месяц на содержание дочери и столько же на содержание супруги. Сегодня по решению суда мы получим исполнительный лист на временное содержание дочери на сумму 340 тысяч рублей», — заявил юрист в разговоре с телеканалом «Звезда».

1 2 3 ... 9 Алиса Аршавина хочет добиться фиксированной суммы алиментов

Напомним, сейчас Андрей Аршавин уже выплачивает алименты на трех детей от бывшей возлюбленной Юлии Барановской. Размер отчислений составляет половину ежемесячных доходов футболиста, тогда как адвокаты Алисы Аршавиной хотят добиться фиксированной суммы.