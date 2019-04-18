Тата Карапетян назвала уход Игоря Булатова к Виктории Лопыревой «саморазрушением»

Тата Карапетян не общалась с журналистами, когда стало известно, что ее муж Игорь Булатов ушел к Виктории Лопыревой. Первый комментарий мы услышали от нее лишь на днях.

Тата Карапетян впервые заговорила о расставании с мужем

В январе этого года мир узнал имя отца ребенка Виктории Лопыревой. Им оказался Игорь Булатов, вице-президент компании «Ташир» и зять ее основателя Самвела Карапетяна. Как выяснилось позднее, в тот же день бизнесмен потерял не только доверие одного из самых обеспеченных и влиятельных людей в России и высокую должность, но и... семью.



Дело в том, что супруга Булатова и дочь Карапетяна Тата, как уверяла сама, узнала о неверности мужа тогда же, когда и мы все, — то есть в день, когда папарацци опубликовали те первые фотографии с пляжа Майами, на которых Игорь был запечатлен с беременной Викторией Лопыревой.

В отличие от посла FIFA-2018, Тата Карапетян отреагировала на произошедшее очень сухо и предпочла не общаться с прессой. Впрочем, недавно она прервала молчание, дав интервью журналу «Татлер».

Большая часть разговора между дочерью Самвела Карапетяна и главным редактором Ксенией Соловьевой была посвящена вопросам, далеким от произошедшего: Тата подробно рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в «Ташире», как отстаивала свое мнение перед другими вице-президентами компаниями.

Супруга Игоря Булатова узнала о его измене тогда же, когда и общественность

Избежать вопросов о расставании с Игорем Булатовым Тата не могла. Карапетян рассказала, что ее семья сохраняла спокойствие: «Модель реагирования на любую ситуацию, выходящую за рамки привычного, у нас обсуждается на ''домашнем совете директоров''. И там формируется взвешенная позиция. В данном случае такая: ''Работаем и живет дальше, мир не рухнул''». Именно так и произошло в семье Карапетян.



А вот сама Тата приняла решение вести себя как можно более достойно: «Как можно было провалить такой экзамен? Когда тебе столько всего дали в жизни. Это был бы самый большой идиотизм и эгоизм. Как бы парадоксально это ни звучало, я поняла, что настал мой звездный час. Не перед фолловерами, не перед партнерами по бизнесу — перед моими родителями, братьями, семьей. Я не могла поступить иначе, кроме как сдержанно и сбалансированно. Для меня это стало огромным шагом вперед. А для Игоря? Ну как я могу противостоять саморазрушению человека, если это его собственный выбор?», — заключила Карапетян.

1 2 3 ... 10 Тата Карапетян решила не демонстрировать публике свои чувства после предательства мужа

В конце бизнесвумен добавила, что это жизненная «встряска» напомнила ей о своей главной функции в семье — умении объединять. Теперь она снова сосредоточена на по-настоящему близких людях и уверенно двигается вперед.