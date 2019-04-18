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Тата Карапетян назвала уход Игоря Булатова к Виктории Лопыревой «саморазрушением»

Тата Карапетян не общалась с журналистами, когда стало известно, что ее муж Игорь Булатов ушел к Виктории Лопыревой. Первый комментарий мы услышали от нее лишь на днях.
Тата Карапетян впервые заговорила о расставании с мужем
Тата Карапетян впервые заговорила о расставании с мужем

В январе этого года мир узнал имя отца ребенка Виктории Лопыревой. Им оказался Игорь Булатов, вице-президент компании «Ташир» и зять ее основателя Самвела Карапетяна. Как выяснилось позднее, в тот же день бизнесмен потерял не только доверие одного из самых обеспеченных и влиятельных людей в России и высокую должность, но и... семью. 

Дело в том, что супруга Булатова и дочь Карапетяна Тата, как уверяла сама, узнала о неверности мужа тогда же, когда и мы все, — то есть в день, когда папарацци опубликовали те первые фотографии с пляжа Майами, на которых Игорь был запечатлен с беременной Викторией Лопыревой.

В отличие от посла FIFA-2018, Тата Карапетян отреагировала на произошедшее очень сухо и предпочла не общаться с прессой. Впрочем, недавно она прервала молчание, дав интервью журналу «Татлер».

Большая часть разговора между дочерью Самвела Карапетяна и главным редактором Ксенией Соловьевой была посвящена вопросам, далеким от произошедшего: Тата подробно рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в «Ташире», как отстаивала свое мнение перед другими вице-президентами компаниями.

Супруга Игоря Булатова узнала о его измене тогда же, когда и общественность
Супруга Игоря Булатова узнала о его измене тогда же, когда и общественность

Избежать вопросов о расставании с Игорем Булатовым Тата не могла. Карапетян рассказала, что ее семья сохраняла спокойствие: «Модель реагирования на любую ситуацию, выходящую за рамки привычного, у нас обсуждается на ''домашнем совете директоров''. И там формируется взвешенная позиция. В данном случае такая: ''Работаем и живет дальше, мир не рухнул''». Именно так и произошло в семье Карапетян.

А вот сама Тата приняла решение вести себя как можно более достойно: «Как можно было провалить такой экзамен? Когда тебе столько всего дали в жизни. Это был бы самый большой идиотизм и эгоизм. Как бы парадоксально это ни звучало, я поняла, что настал мой звездный час. Не перед фолловерами, не перед партнерами по бизнесу — перед моими родителями, братьями, семьей. Я не могла поступить иначе, кроме как сдержанно и сбалансированно. Для меня это стало огромным шагом вперед. А для Игоря? Ну как я могу противостоять саморазрушению человека, если это его собственный выбор?», — заключила Карапетян.

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    Тата Карапетян решила не демонстрировать публике свои чувства после предательства мужа
    Смотреть галерею

В конце бизнесвумен добавила, что это жизненная «встряска» напомнила ей о своей главной функции в семье — умении объединять. Теперь она снова сосредоточена на по-настоящему близких людях и уверенно двигается вперед.

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18 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Legion-Media.ru, Instagram

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Молодец! Достойный ответ. Конечно не стала устраивать мыльную оперу, а то б было такое бурное обсуждение:( Может ей и не надо это шоу Бизнес бизнесом, но я ей желаю настоящего женского счастья-иметь крепкое мужское плечо. Работа работой, но и она ещё молода, пусть гормоны пока играют

  • Умница. Не чета дешевке Лопыревой.

  • Полное интервью прочитала! Супер! Да, это срежиссированные фото, и да, Игорь все ещё пишет татеЛопыриха щяс желчью давится

  • Как можно было променять эту умную, образованную, воспитанную и достойную женщину на девку? Реально это саморазрушение. Деградация и днище🤦‍♀️

  • Мудрая девушка. Восхищаюсь ее образованием. Бизнеследи! В полом понимании!

  • Вообще сложно рассуждать о чужой семейной проблеме!Слава Богу,она выросла в достойной благополучной семье,у нее есть двое прекрасных детей,поддержка в лице ее родителей!Все у нее будет хорошо!Я думаю - желающих завоевать ее сердце вагон))))Счастья всем!

  • Нравится мне Татевик. Привлекательная молодая женщина и держится с достоинством. Просто Ихарю надоело все время есть сладкие пирожные, захотелось тухлятинки с перчинкой. Главное, чтобы потом не пожалел о своем поступке.

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Самое комментируемое

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Гость 2019-04-12 16:09:00
154
Опять постановочные обработанные фото. Ну какие папарацци ! Это Буля папараццам машет, Лопырь натужно улыбается, затем Буля показательно держит Викусю за по_пу в нужном ракурсе, а папараци буквально влезли на лежак под тент.
В Сети появились новые фото Виктории Лопыревой и Игоря Булатова на пляже
177 Комментариев





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