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Александр Толмацкий считает, что сын был марионеткой в руках жены, а теперь эту роль исполняет внук

Александр Толмацкий до сих пор не может преодолеть разногласия с супругой своего умершего сына. На днях продюсер жестко прокомментировал ситуацию.

На днях Александр Толмацкий в очередной раз прокомментировал вопрос о наследстве Децла, а также свои отношения с женой и внуком. До сих пор родственники погибшего музыканта не могут найти общий язык. Более того, Толмацкий уже открыто выступает против невестки и называет ее виновной в его разладе с внуком.

«Тони — марионетка. Так же как Кирилл был марионеткой в ее руках, и я не мог с ним общаться. Я пытался звонить, не получилось. Он заблокировал телефоны наши, нет контактов. Я даже с другого звонил, после этого другой телефон тоже был заблокирован», — заявил продюсер в рамках программы «Светская хроника».

  • Кирилл Толмацкий (Децл)
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    Александр Толмацкий назвал сына и внука марионетками к руках супруги рэпера Юлии
    Смотреть галерею

К слову, с журналистами вдова Децла также не общаются. Как предполагают репортеры «Пятого канала», Юлия и Тони могли уехать из города.

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19 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
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Кирилл Толмацкий (Децл)

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Гость 2019-04-12 16:09:00
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