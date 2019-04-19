Александр Толмацкий считает, что сын был марионеткой в руках жены, а теперь эту роль исполняет внук

Александр Толмацкий до сих пор не может преодолеть разногласия с супругой своего умершего сына. На днях продюсер жестко прокомментировал ситуацию.

На днях Александр Толмацкий в очередной раз прокомментировал вопрос о наследстве Децла, а также свои отношения с женой и внуком. До сих пор родственники погибшего музыканта не могут найти общий язык. Более того, Толмацкий уже открыто выступает против невестки и называет ее виновной в его разладе с внуком.

«Тони — марионетка. Так же как Кирилл был марионеткой в ее руках, и я не мог с ним общаться. Я пытался звонить, не получилось. Он заблокировал телефоны наши, нет контактов. Я даже с другого звонил, после этого другой телефон тоже был заблокирован», — заявил продюсер в рамках программы «Светская хроника».

1 2 3 4 5 6 Александр Толмацкий назвал сына и внука марионетками к руках супруги рэпера Юлии

К слову, с журналистами вдова Децла также не общаются. Как предполагают репортеры «Пятого канала», Юлия и Тони могли уехать из города.