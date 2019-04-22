Муж Лолиты настоял на том, чтобы она реже выходила на сцену

55-летняя Лолита Милявская решила уступить супругу Дмитрию Иванову и по его просьбе провести майские праздники в спокойной обстановке, не участвуя ни в каких концертах и мероприятиях.

Лолита Милявская пошла на уступки молодому мужу и согласилась пересмотреть свой насыщенный гастрольный график. Артистка пообещала супругу проводить с ним больше времени. Тем более Иванов поставил Лолите ультиматум неспроста: в последнее время у знаменитости появились проблемы со здоровьем.

Оказывается, Лолита страдает от повышенного давления, а регулярные концерты, а также связанные с ними волнения и переезды не будут способствовать здоровому образу жизни. Кроме того, гастрольный график знаменитости не позволяет ей проводить достаточно времени с мужем.

1 2 3 4 5 6 Лолита Милявская решила уступить супругу Дмитрию Иванову и сократить количество выступлений

Лолита призналась, что согласиться с доводами супруга ей было нелегко, но семья для нее важнее любой работы. В итоге певица решила, что минимизирует количество выступлений в мае, а также пересмотрит свой гастрольный график на лето. Скорее всего, предстоящие длительные выходные пара проведет на природе: известно, что звезда любит работать в огороде.