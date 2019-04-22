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Муж Лолиты настоял на том, чтобы она реже выходила на сцену

55-летняя Лолита Милявская решила уступить супругу Дмитрию Иванову и по его просьбе провести майские праздники в спокойной обстановке, не участвуя ни в каких концертах и мероприятиях.

Лолита Милявская пошла на уступки молодому мужу и согласилась пересмотреть свой насыщенный гастрольный график. Артистка пообещала супругу проводить с ним больше времени. Тем более Иванов поставил Лолите ультиматум неспроста: в последнее время у знаменитости появились проблемы со здоровьем.

Оказывается, Лолита страдает от повышенного давления, а регулярные концерты, а также связанные с ними волнения и переезды не будут способствовать здоровому образу жизни. Кроме того, гастрольный график знаменитости не позволяет ей проводить достаточно времени с мужем.

  • Дмитрий Иванов, Лолита Милявская
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    Лолита Милявская решила уступить супругу Дмитрию Иванову и сократить количество выступлений
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Лолита призналась, что согласиться с доводами супруга ей было нелегко, но семья для нее важнее любой работы. В итоге певица решила, что минимизирует количество выступлений в мае, а также пересмотрит свой гастрольный график на лето. Скорее всего, предстоящие длительные выходные пара проведет на природе: известно, что звезда любит работать в огороде.

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22 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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Лолита Милявская, Дмитрий Иванов

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Видимо, совсем сдала. Вынула типа мужа с дальней полки. Решила мнением "главного" в доме прикрыться.

  • Стоило Цекало опять жениться, воскрес всеми забытый МУШШШ.

  • Посмотрела клип "Раневская" и в шоке. Лолита действительно талантлива, артистична. Пусть побережет себя. А Цекало... они же не вчера развелись, к тому же она явно не пропала.

  • Чудны дела твои, Господи. Никогда мне не понять такие браки, где жена значительно старше.

  • правильно, нечего телесами трясти.

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