На прошлой неделе в интернете появились снимки сына Шерлиз Терон Джексона, одетого в девичьи наряды. Телеведущая Ксения Бородина посвятила этому целый пост, раскритиковав актрису за ее подход к воспитанию ребенка.

Ксения Бородина на своей странице в Инстаграме прокомментировала новые фотографии сына Шарлиз Терон, которой ходит с длинными косичками и носит нарядные платья. По мнению телеведущей, обязанность родителей заключается в том, чтобы с раннего детства объяснить ребенку различие полов. «На мой взгляд, это абсолютно не здоровый тренд одевать сыновей в девочек и наоборот девочек в мужскую одежду», — написала Бородина (орфография и пунктуация автора сохранены).

Знаменитость уверена, что со временем многие начинают воспринимать подобное воспитание как норму. Бородина завершила пост, обратившись к подписчикам: «А на ваш взгляд все ок?!». Большинство фолловеров поддержали телеведущую. «Даже представить не могу своих двух сыновей в платьях!!!», «Этот мир сошел с ума», «Ломают психику детям», — комментировали поклонники Бородиной.

В дискуссию вступила Анастасия Шубская, которая отметила, что в школах США «стали делать три туалета — для мальчиков, для девочек и для детей, которые еще не определились».

1 2 3 4 5 6 Ксения Бородина раскритиковала методы воспитания Шарлиз Терон

Стоит отметить, что Шарлиз Терон недавно сама прокомментировала внешний вид Джексона. Актриса заявила, что воспитывает сына как девочку, потому что он сам себя так определил. «Да, я тоже думала, что она мальчик. Пока она не посмотрела на меня в свои три года и сказала: ''Я не мальчик''. Вот так и получилось. У меня две прекрасные дочери, которых я, как и любой родитель, хочу защищать и видеть счастливыми», — процитировало знаменитость издание Daily Mail.