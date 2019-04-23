Певица МакSим пострадала в серьезном ДТП

Утром 23 апреля менеджер МакSим Маргарита Соколова сообщила, что певица попала в ДТП. Случилась авария по дороге в аэропорт, куда 35-летняя звезда торопилась, чтобы попасть на съемки клипа в Москве.

В ближайшее время МакSим планировала провести ряд концертов в столице и регионах. График выступлений звезды был таким насыщенным, что певице временами приходилось торопиться, игнорируя правила безопасности на дороге. На этот раз спешка обернулась катастрофой для артистки: она попала в ДТП, спеша на обратный рейс в Москву, где должны были пройти съемки клипа «Абонент недоступен».

О случившемся поклонникам МакSим сообщила в Инстаграме ее менеджер Маргарита Соколова. «Сейчас самое страшное для нас уже позади и ситуация под полным контролем», — успокоила фанатов певицы Соколова. Представитель артистки также поблагодарила врачей, которые занимаются здоровьем ее подопечной.

1 2 3 4 5 6 Стало известно, что певица МакSим попала в серьезное ДТП

К посту Соколова приложила снимки, на которых видно, что певица серьезно пострадала в ДТП: все ее тело и лицо покрыто синяками. Менеджер тем не менее заверила своих фолловеров, что запланированные концерты во всех городах, где должна была выступить МакSим, будут перенесены на конец мая и июнь.