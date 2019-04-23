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Певица МакSим пострадала в серьезном ДТП

Утром 23 апреля менеджер МакSим Маргарита Соколова сообщила, что певица попала в ДТП. Случилась авария по дороге в аэропорт, куда 35-летняя звезда торопилась, чтобы попасть на съемки клипа в Москве.

В ближайшее время МакSим планировала провести ряд концертов в столице и регионах. График выступлений звезды был таким насыщенным, что певице временами приходилось торопиться, игнорируя правила безопасности на дороге. На этот раз спешка обернулась катастрофой для артистки: она попала в ДТП, спеша на обратный рейс в Москву, где должны были пройти съемки клипа «Абонент недоступен».

О случившемся поклонникам МакSим сообщила в Инстаграме ее менеджер Маргарита Соколова. «Сейчас самое страшное для нас уже позади и ситуация под полным контролем», — успокоила фанатов певицы Соколова. Представитель артистки также поблагодарила врачей, которые занимаются здоровьем ее подопечной.

К посту Соколова приложила снимки, на которых видно, что певица серьезно пострадала в ДТП: все ее тело и лицо покрыто синяками. Менеджер тем не менее заверила своих фолловеров, что запланированные концерты во всех городах, где должна была выступить МакSим, будут перенесены на конец мая и июнь.

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23 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Instagram
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МакSим

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • певице временами приходилось торопиться, игнорируя правила безопасности на дороге.... Всегда обходиллсь, а вот в этот раз не обошлось... От аварии никто не застрахован, но если ты раз за разом игнорируешь правила, то эта авария вполне логична. Тем не менее- всем здоровья и добра)

  • Вообще то другие не виноваты в том что она опаздывает. За то что она создала опасную ситуацию ещё и оштрафовать надо, хорошо не угробила никого.

  • Всего-то синяки, а уже серьёзное ДТП.. Если б все было серьёзно, в Инстаграм бы фото не выкладывала..

  • Очередной сбитый лётчик шлёт приветик из-под капельниц.

  • Женщину жалко,конечно.Скорейшего ей выздоровления.Но вот эти жалобные фото с больничной койки,с синяками,бинтами,капельницами выглядят глупо.То Бузова,то дочь Валерии,то Максим теперь.Такое чувство,что они любуются собой в новом,"больничном" стиле.Как я выгляжу?Достаточно ли жалко?и вызываю ли сострадание у поклонников?

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