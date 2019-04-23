Названы причины аварии, в которой пострадала певица МакSим

На днях стало известно, что певица МакSим попала в аварию. Пока артистка проходит лечение, ситуацию комментирует журналистам директор певицы Маргарита Соколова.

23 апреля представитель певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила, что артистка попала в аварию. Поначалу было известно лишь то, что знаменитость торопилась на съемки нового клипа, однако по дороге в аэропорт попала в ДТП, в результате которого получила ушибы.



Журналисты сразу связались с Соколовой, чтобы выяснить все детали происшествия.

«Все это произошло не в России. Скользкая дорога, на скорости пробило колесо, видимо, что-то на дороге было. Сильно занесло машину, врезались в бордюр. Артистка получила множество ушибов», — сообщила директор МакSим.

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Соколова подчеркнула, что жизни артистки ничто не угрожает, сейчас она получает качественное лечение и, вполне возможно, через несколько дней сама выйдет на связь с поклонниками.