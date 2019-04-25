В отсутствие супругов принц Гарри и Кейт Миддлтон вышли в свет вместе

Пока принц Уильям пребывает с официальным визитом в Новой Зеландии, а Меган Маркл готовится к рождению ребенка дома, Кейт Миддлтон и принц Гарри выполняют королевские обязанности. В четверг утром они побывали на торжественной службе в честь Дня АНЗАК, национального праздника Австралии и Новой Зеландии.

До родов Меган Маркл остались считанные дни, поэтому герцогиня Сассекская не покидает стены Фрогмор-хауса. Принц Гарри вынужден посещать различные мероприятия в одиночку, а 25 апреля, в отсутствие брата Уильяма, он сопроводил на торжественную службу Кейт Миддлтон.

Герцогиня Кембриджская предстала перед гостями мероприятия в классическом платье цвета морской волны и подходящей по оттенку шляпке. На снимках видно, что Кейт непрестанно улыбалась и смеялась вместе с принцем Гарри, который выглядел не менее радостным.

1 2 3 4 5 6 Члены королевской семьи побывали на торжественной службе в честь национального праздника Дня АНЗАК

В британских СМИ уже не первый раз высказываются предположения о конфликте братьев. Судя по всему, супруга принца Уильяма в нем придерживается нейтралитета.