В отсутствие супругов принц Гарри и Кейт Миддлтон вышли в свет вместе

До родов Меган Маркл остались считанные дни, поэтому герцогиня Сассекская не покидает стены Фрогмор-хауса. Принц Гарри вынужден посещать различные мероприятия в одиночку, а 25 апреля, в отсутствие брата Уильяма, он сопроводил на торжественную службу Кейт Миддлтон.
Герцогиня Кембриджская предстала перед гостями мероприятия в классическом платье цвета морской волны и подходящей по оттенку шляпке. На снимках видно, что Кейт непрестанно улыбалась и смеялась вместе с принцем Гарри, который выглядел не менее радостным.
В британских СМИ уже не первый раз высказываются предположения о конфликте братьев. Судя по всему, супруга принца Уильяма в нем придерживается нейтралитета.