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В отсутствие супругов принц Гарри и Кейт Миддлтон вышли в свет вместе

Пока принц Уильям пребывает с официальным визитом в Новой Зеландии, а Меган Маркл готовится к рождению ребенка дома, Кейт Миддлтон и принц Гарри выполняют королевские обязанности. В четверг утром они побывали на торжественной службе в честь Дня АНЗАК, национального праздника Австралии и Новой Зеландии.

До родов Меган Маркл остались считанные дни, поэтому герцогиня Сассекская не покидает стены Фрогмор-хауса. Принц Гарри вынужден посещать различные мероприятия в одиночку, а 25 апреля, в отсутствие брата Уильяма, он сопроводил на торжественную службу Кейт Миддлтон.

Герцогиня Кембриджская предстала перед гостями мероприятия в классическом платье цвета морской волны и подходящей по оттенку шляпке. На снимках видно, что Кейт непрестанно улыбалась и смеялась вместе с принцем Гарри, который выглядел не менее радостным.

  • Кейт Миддлтон, Принц Гарри
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    Члены королевской семьи побывали на торжественной службе в честь национального праздника Дня АНЗАК
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В британских СМИ уже не первый раз высказываются предположения о конфликте братьев. Судя по всему, супруга принца Уильяма в нем придерживается нейтралитета.

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25 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл, Все о беременности Меган Маркл, Кейт Миддлтон, Принц Уильям

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