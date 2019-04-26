Подписчики вывели из себя Хлое Кардашьян критикой ее внешности

На днях Хлое Кардашьян поделилась снимком, на котором заметно, что знаменитость увеличила губы. Увы, не все фоллловеры оценили изменения во внешности Хлое. Однако девушка не позволила им себя критиковать.

Хлое Кардашьян опубликовала в Инстаграме новое фото, по которому можно сделать вывод, что знаменитость скорректировала внешность. Звезда выложила селфи, сделанное в автомобиле, и первое, что бросилось в глаза подписчикам, — это ее увеличенные губы. «Только позитивные флюиды», — подписала снимок Хлое.

Фолловеры знаменитости, однако, не были настроены на позитив. «Ты такая красивая, но эти губы — уже слишком», «Среди Кардашьянов ты моя любимица! Правда, точно не в плане губ», «Ты выглядишь смешно», — прокомментировали фото подписчики.

1 2 3 4 5 6 Фолловеры раскритиковали внешность Хлое Кардашьян

Забавно, что Хлое поначалу не отвечала на негативные комментарии, но когда один из подписчиков раскритиковал уже не губы, а глаза знаменитости, она вышла из себя. «Вы, ребята, реально достаете», — ответила ему Кардашьян.