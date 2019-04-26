Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Подписчики вывели из себя Хлое Кардашьян критикой ее внешности

На днях Хлое Кардашьян поделилась снимком, на котором заметно, что знаменитость увеличила губы. Увы, не все фоллловеры оценили изменения во внешности Хлое. Однако девушка не позволила им себя критиковать.

Хлое Кардашьян опубликовала в Инстаграме новое фото, по которому можно сделать вывод, что знаменитость скорректировала внешность. Звезда выложила селфи, сделанное в автомобиле, и первое, что бросилось в глаза подписчикам, — это ее увеличенные губы. «Только позитивные флюиды», — подписала снимок Хлое.

Фолловеры знаменитости, однако, не были настроены на позитив. «Ты такая красивая, но эти губы — уже слишком», «Среди Кардашьянов ты моя любимица! Правда, точно не в плане губ», «Ты выглядишь смешно», — прокомментировали фото подписчики.

Забавно, что Хлое поначалу не отвечала на негативные комментарии, но когда один из подписчиков раскритиковал уже не губы, а глаза знаменитости, она вышла из себя. «Вы, ребята, реально достаете», — ответила ему Кардашьян.

Перейти к обсуждению 2


26 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Instagram
Теги

Хлое Кардашьян

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Раз достают - закрой коммент. Не закрыла - значит так ей нужно.

  • Вывели её, бедная) Зачем тогда всю жизнь выставлять на показ? Не хочешь чтобы обсуждали, не показывай каждый свой шаг в интернете!

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-19 19:45:00
218
Давайте смотреть реальности в глаза! Дом 2 трудно назвать местом, где существует духовность, порядочность и нравственность. Здесь, я абсолютно поддерживаю Светлакова! Но Омаров молодец лишь только в том, что защищает свою жену и поддерживает её. А вот Ксения Бородина, которая зарабатывает деньги на проекте, за счёт продажи совести и чести участников дом 2,хочет чтобы про неё говорили только хорошее, уважали и защищали! Только если ты зашла в эту грязь, чистой тебе уже не выйти из неё, придётся слушать и терпеть таких, как Светлаков, в словах которого есть правда!
Курбан Омаров оскорбительно резко высказался в адрес Сергея Светлакова
71 Комментариев
Гость 2019-04-21 21:18:00
191
во всяком случае, результат говорит о том, что в Украине, видимо, выборы проходят честно. Так что их можно поздравить как минимум с этим. Довольно странно, что страну возглавил человек не из системы гос власти; даже не знаю, если у него нет хоть какого-то управленческого опыта, как он будет справляться со своей работой? Очень любопытно) надеюсь, все будет хорошо у них, искренне этого желаю)
СМИ провозгласили победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины
82 Комментариев
Гость 2019-04-21 00:43:00
156
После такого жить не хочется. Я очень сочувствую всем женщинам, над которыми надругались. Вообще ни разу не тема для ерничанья, почему она молчала или не сообщила сразу. Ее дело, когда рассказывать. Трое мужиков, ужас.
Алена Яковлева рассказала, как стала жертвой группового изнасилования
101 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.