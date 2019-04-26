Подписчики вывели из себя Хлое Кардашьян критикой ее внешности

Хлое Кардашьян опубликовала в Инстаграме новое фото, по которому можно сделать вывод, что знаменитость скорректировала внешность. Звезда выложила селфи, сделанное в автомобиле, и первое, что бросилось в глаза подписчикам, — это ее увеличенные губы. «Только позитивные флюиды», — подписала снимок Хлое.
Фолловеры знаменитости, однако, не были настроены на позитив. «Ты такая красивая, но эти губы — уже слишком», «Среди Кардашьянов ты моя любимица! Правда, точно не в плане губ», «Ты выглядишь смешно», — прокомментировали фото подписчики.
Забавно, что Хлое поначалу не отвечала на негативные комментарии, но когда один из подписчиков раскритиковал уже не губы, а глаза знаменитости, она вышла из себя. «Вы, ребята, реально достаете», — ответила ему Кардашьян.