Эмин Агаларов показал видео с 4-месячной дочерью

39-летний певец Эмин Агаларов впервые опубликовал в Инстаграме кадры с участием дочки Афины, появившейся на свет 31 декабря 2018 года.

В декабре 2018 года у певца Эмина Агаларова и его жены Алены Гавриловой родилась дочь Афина. До недавнего времени супруги не выкладывали снимки с малышкой, но 28 апреля Эмин решил поделиться с подписчиками небольшим видеороликом, в котором он купает Афину в бассейне.

Эмин Агаларов и его супруга Алена Гаврилова

Агаларов подписал новый пост кратко: «Отдыхаем с Афиной». Фолловеры были в восторге от милого видео. «Какой же Вы заботливый папа!», «Куколка маленькая!», «Самое настоящее умиление», «Ой, какое милое мгновение, заботливый папа и прелестная Афина», — комментировали подписчики.

1 2 3 4 5 6 У певца Эмина Агаларова четверо детей: Али, Микаил и Амина от первого брака и маленькая Афина от второго

Напоминим, что у Эмина есть трое детей от первого брака с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой — сыновья-двойняшки Али и Микаил и удочеренная Амина. Певец сохранил дружеские отношения с экс-супругой и часто проводит время с детьми от предыдущего брака.