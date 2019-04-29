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Эмин Агаларов показал видео с 4-месячной дочерью

39-летний певец Эмин Агаларов впервые опубликовал в Инстаграме кадры с участием дочки Афины, появившейся на свет 31 декабря 2018 года.

В декабре 2018 года у певца Эмина Агаларова и его жены Алены Гавриловой родилась дочь Афина. До недавнего времени супруги не выкладывали снимки с малышкой, но 28 апреля Эмин решил поделиться с подписчиками небольшим видеороликом, в котором он купает Афину в бассейне.

Эмин Агаларов и его супруга Алена Гаврилова
Эмин Агаларов и его супруга Алена Гаврилова

Агаларов подписал новый пост кратко: «Отдыхаем с Афиной». Фолловеры были в восторге от милого видео. «Какой же Вы заботливый папа!», «Куколка маленькая!», «Самое настоящее умиление», «Ой, какое милое мгновение, заботливый папа и прелестная Афина», — комментировали подписчики.

  • Эмин Агаларов
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    У певца Эмина Агаларова четверо детей: Али, Микаил и Амина от первого брака и маленькая Афина от второго
    Смотреть галерею

Напоминим, что у Эмина есть трое детей от первого брака с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой — сыновья-двойняшки Али и Микаил и удочеренная Амина. Певец сохранил дружеские отношения с экс-супругой и часто проводит время с детьми от предыдущего брака.

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29 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Алена Гаврилова, Эмин Агаларов, Лейла Алиева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Какая ещё маленькая, сладкий пупсик. Только разглядела на видео что светленькие волосики на головке. Пусть растёт красавицей на радость маме с папой

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Гость 2019-04-27 14:21:00
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Лучше бы дали шанс талантливым детям из простых семей, а этой девочке папа, мама и дедушка, и сами могут оплатить занятия по вокалу, продвижение, звукозапись и прочее. Зачем было участвовать? Неужели такие амбиции и тщеславие у Алсу?
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Гость 2019-04-28 13:50:00
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чего же Малахов молчит, а не клепает свои глупые передачки?! Он же вечно строит из себя праведника. Так сделал бы передачу, поднял тему коррупции, несправедливости, покупки первого места.... Хотя забыла, он может нападать и травить только тех, кто ему не ответит, у кого нет денег и связей рот ему закрыть. Боится рот разевать на Алсу и ее родню. Такой скандал пропадает, а этот любитель покопаться в грязном белье молчит.
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Гость 2019-04-27 13:47:00
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Согласна. Интересно, как на это отреагирует принцесса Алсу и ее муж?) Зря они вообще участвовали в этом конкурсе. Вызвали только негатив к своей семье. У девочки полно возможностей, в отличии от других детей, неужели другим способом нельзя было заявить о своём певческом таланте? Ох уж эти родительское амбиции и тщеславие.
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