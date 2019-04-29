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«Большего учителя в моей жизни не было»: Ирина Меладзе о том, почему благодарна мужу за развод

Гостьей последнего выпуска программы «Звезды сошлись» стала Ирина Меладзе. Бывшая жена известного исполнителя рассказала о своей жизни после развода.

На телепередаче «Звезды сошлись» Ирина Меладзе рассказала о своей жизни после развода. Несколько лет назад скандальный уход Валерия Меладзе из семьи был одной из самых обсуждаемых тем в прессе. Тогда некоторые поклонники осудили певца за роман с солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой, который он утаивал около десяти лет.

На данный момент Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе официально женаты уже пять лет, но их сын Константин родился, пока певец еще состоял в браке с Ириной. Бывшая жена музыканта поначалу надеялась, что Валерий выберет ее и детей, а не Альбину. Однако сейчас женщина даже благодарна судьбе за то, что все сложилось иначе.

  • Ирина Меладзе
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    В программе «Звезды сошлись» бывшая жена Валерия Меладзе Ирина рассказала, как живет после развода
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«Я нарушила одно из рекомендательных божественных правил: ''Не сотвори себе кумира''. Есть красный угол, где должна висеть икона, а у меня там был портрет мужа. Я абсолютно растворилась в своем мужчине и у меня не было своей личной жизни — это абсолютно недопустимо. Женщина вообще не должна ни в чем растворяться», — призналась экс-супруга Валерия Меладзе.

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29 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото PhotoXPress.ru, Instagram
Теги

Ирина Меладзе, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева

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14 комментариев Добавить комментарий
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  • Какой тяжелый взгляд у Ирины. Как у завуча в школе. Такое ощущение что она всех без конца пилит. Я бы тоже ушла от такой жены

  • Ой, да хоть сотвори кумира, хоть занимайся собой, мужик свалит, особенно если есть деньги и выбор тел. Ну надоедает им одни и тоже тело. Это мы, жены, со временем ещё больше любим и ценим отношения и семью, а мужчинам самое лучшее - помереть от инфаркта на молодухе.

  • Уже все давно забыли. Она продолжает опилки пилить. Тот случай, когда, кроме развода с Меладзе, в жизни вообще ничего не было.

  • Гость

    Какой тяжелый взгляд у Ирины. Как у завуча в школе. Такое ощущение что она всех без конца пилит. Я бы тоже ушла от такой жены

    На редкость некрасивая женщина. Не перестаю удивляться, как ей мог достаться Меладзе в мужья. И в молодости была не лучше ни на йоту.

  • Никогда не понимала эту женщину. Как надо себя не ценить, не любить и не уважать, чтобы семейные драмы на публику выносить. Бегать по передачам, выяснять там с любовницей отношения, верните мужа. Как будто это вещь. Горько, больно, тяжело, отвратительно. Но гордость-то женская где. Элементарное человеческое достоинство. Да, тебя предали и предпочли другой. Что же теперь на всю страну бесноваться. 5 лет прошло, а всё туда же. Видимо, плохой был учитель Меладзе.

  • Гость

    Никогда не понимала эту женщину. Как надо себя не ценить, не любить и не уважать, чтобы семейные драмы на публику выносить. Бегать по передачам, выяснять там с любовницей отношения, верните мужа. Как будто это вещь. Горько, больно, тяжело, отвратительно. Но гордость-то женская где. Элементарное человеческое достоинство. Да, тебя предали и предпочли другой. Что же теперь на всю страну бесноваться. 5 лет прошло, а всё туда же. Видимо, плохой был учитель Меладзе.

    Согласна. Землю жри, но виду не подавай. Зачем кормить собой врагов.

  • Опять же, злые дамы комментируют, все такие умные, красивые, успешные, умеющие жить. Забавно.

  • Fox

    Опять же, злые дамы комментируют, все такие умные, красивые, успешные, умеющие жить. Забавно.

    Забавно жалеть убожество, нытьё, садомазохизм и считать это добротой душевной.

  • Гость

    Забавно жалеть убожество, нытьё, садомазохизм и считать это добротой душевной.

    У Ирины Меладзе всегда был легион жалелок и плакальщиц.

  • Гость

    У Ирины Меладзе всегда был легион жалелок и плакальщиц.

    Наших баб хлебом не корми дай поскорбеть с той, кому ещё хуже, чем самой. Умилиться от своей псевдодоброты. И своя жизнь не такой поганой покажется.

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