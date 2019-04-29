«Большего учителя в моей жизни не было»: Ирина Меладзе о том, почему благодарна мужу за развод

Гостьей последнего выпуска программы «Звезды сошлись» стала Ирина Меладзе. Бывшая жена известного исполнителя рассказала о своей жизни после развода.

На телепередаче «Звезды сошлись» Ирина Меладзе рассказала о своей жизни после развода. Несколько лет назад скандальный уход Валерия Меладзе из семьи был одной из самых обсуждаемых тем в прессе. Тогда некоторые поклонники осудили певца за роман с солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой, который он утаивал около десяти лет.

На данный момент Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе официально женаты уже пять лет, но их сын Константин родился, пока певец еще состоял в браке с Ириной. Бывшая жена музыканта поначалу надеялась, что Валерий выберет ее и детей, а не Альбину. Однако сейчас женщина даже благодарна судьбе за то, что все сложилось иначе.

1 2 3 4 5 6 В программе «Звезды сошлись» бывшая жена Валерия Меладзе Ирина рассказала, как живет после развода

«Я нарушила одно из рекомендательных божественных правил: ''Не сотвори себе кумира''. Есть красный угол, где должна висеть икона, а у меня там был портрет мужа. Я абсолютно растворилась в своем мужчине и у меня не было своей личной жизни — это абсолютно недопустимо. Женщина вообще не должна ни в чем растворяться», — призналась экс-супруга Валерия Меладзе.

