Виктория Лопырева выбирает все более короткие шорты

Виктория Лопырева опубликовала очередное пляжное фото, сделанное в Майами. Знаменитость показала стройную фигуру в микрошортах, а заодно трогательно призналась в любви к Игорю Булатову.

Виктория Лопырева опубликовала новый снимок с пляжа в Майами, где она решила провести несколько месяцев после рождения ребенка. Блондинка предстала перед подписчиками в суперкоротких шортах и купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру и загар.

Подписчики и без того регулярно осыпают комплиментами быстро постройневшую после родов звезду, а это фото и вовсе привело их в восторг. «Очень красивая», «Какие ножки», «На фото получилась как Барби», «Невероятная способность восстанавливаться после родов у вас», — написали поклонники (орфография и пунктуация авторов сохранены).

1 2 3 4 5 6 Виктория Лопырева родила сына в начале февраля, но уже вернулась в форму

Напомним, сын звезды родился в начале февраля в США. В данный момент Лопырева не планирует возвращаться в Россию. Недаром новый снимок Виктория подписала довольно романтично: «Это место лучшее для нас с тобой». Очевидно она обратилась к возлюбленному Игорю Булатову.