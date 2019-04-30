Виктория Лопырева выбирает все более короткие шорты

Виктория Лопырева опубликовала новый снимок с пляжа в Майами, где она решила провести несколько месяцев после рождения ребенка. Блондинка предстала перед подписчиками в суперкоротких шортах и купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру и загар.
Подписчики и без того регулярно осыпают комплиментами быстро постройневшую после родов звезду, а это фото и вовсе привело их в восторг. «Очень красивая», «Какие ножки», «На фото получилась как Барби», «Невероятная способность восстанавливаться после родов у вас», — написали поклонники (орфография и пунктуация авторов сохранены).
Напомним, сын звезды родился в начале февраля в США. В данный момент Лопырева не планирует возвращаться в Россию. Недаром новый снимок Виктория подписала довольно романтично: «Это место лучшее для нас с тобой». Очевидно она обратилась к возлюбленному Игорю Булатову.