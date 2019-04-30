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Виктория Лопырева выбирает все более короткие шорты

Виктория Лопырева опубликовала очередное пляжное фото, сделанное в Майами. Знаменитость показала стройную фигуру в микрошортах, а заодно трогательно призналась в любви к Игорю Булатову.

Виктория Лопырева опубликовала новый снимок с пляжа в Майами, где она решила провести несколько месяцев после рождения ребенка. Блондинка предстала перед подписчиками в суперкоротких шортах и купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру и загар.

Подписчики и без того регулярно осыпают комплиментами быстро постройневшую после родов звезду, а это фото и вовсе привело их в восторг. «Очень красивая», «Какие ножки», «На фото получилась как Барби», «Невероятная способность восстанавливаться после родов у вас», — написали поклонники (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Напомним, сын звезды родился в начале февраля в США. В данный момент Лопырева не планирует возвращаться в Россию. Недаром новый снимок Виктория подписала довольно романтично: «Это место лучшее для нас с тобой». Очевидно она обратилась к возлюбленному Игорю Булатову.

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30 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Legion-Media.ru, Splash/Gallo Images, Instagram
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Виктория Лопырева

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Вместе с одними и теми же очками и купальником. Как интересно!

  • Фото 3 и фото 4- обратите внимание на ноги ! Это же как два разных человека! Как такое возможно? ..

  • А что ей ещё делать,как ни восстанавливаться после родов?С ребёнком она днями и ночами не сидит,нормально отдыхает,не то что остальные простые бабы.

  • Обожаю её)) такая хорошенькая. Всегда приятно смотреть на ухоженных молодых женщин, и особенно на таких фотогеничных, как Вика.

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