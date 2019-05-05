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Дочь Алсу Микелла Абрамова призналась, что хочет продолжить сольную карьеру

Шум вокруг победы дочери Алсу на проекте «Голос. Дети» все еще не утихает. Недавно в прессе появилось интервью, которое девочка дала их корреспонденту сразу после того, как заняла первое место на шоу. 
Микелла Абрамова
Микелла Абрамова

26 апреля 11-летняя Микелла Абрамова стала победительницей шестого сезона музыкального шоу «Голос. Дети». Девочке отдали свои голоса рекордные 56,5% зрителей.

Победа дочери Алсу взбудоражила общественность. Некоторые интернет-пользователи считают, что Микелла не должна была занять первое место.  

Алсу
Микелла Абрамова и Алсу

Сразу после победы на конкурсе корреспондент издания «Комсомольская правда» взял у наследницы известной фамилии интервью. 

Тогда Абрамова еще даже не представляла, чем обернется ее триумф на «Голосе». 

«Я, конечно, в шоке и не понимаю, что происходит. Но я благодарна всем. Друзьям, которых обрела на этом проекте, Светлане Сергеевне Лободе и всем остальным наставникам», — сказала дочь звезды. 

  • Алсу
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    Микелла Абрамова призналась, что в будущем хочет связать свою жизнь с музыкой
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Микелла призналась, что хочет продолжить заниматься музыкой, вложив выигранные на конкурсе деньги (спонсор шоу вручил ей 1 миллион рублей — прим. Woman.ru) в запись своего дебютного альбома. «Сейчас я хочу записать несколько своих песен и продолжить карьеру. Свободного времени у меня, конечно, практически нет — после школы разные занятия: танцы, китайский язык, иврит», — призналась Абрамова. 

Алсу поддерживает стремление дочери продолжить творческую карьеру. «Микелла уже сама пишет песни и музыку. Весьма неплохие, я бы даже сказала хорошие», — поделилась с изданием певица. 

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05 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Алсу

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Хоть бы миллион отдала, бессовестная!

  • И новость, главное, спрятали вниз)))
    Боятся комментов)

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Гость 2019-04-27 14:21:00
567
Лучше бы дали шанс талантливым детям из простых семей, а этой девочке папа, мама и дедушка, и сами могут оплатить занятия по вокалу, продвижение, звукозапись и прочее. Зачем было участвовать? Неужели такие амбиции и тщеславие у Алсу?
Звезды прокомментировали победу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети»
342 Комментариев
Гость 2019-04-28 13:50:00
171
чего же Малахов молчит, а не клепает свои глупые передачки?! Он же вечно строит из себя праведника. Так сделал бы передачу, поднял тему коррупции, несправедливости, покупки первого места.... Хотя забыла, он может нападать и травить только тех, кто ему не ответит, у кого нет денег и связей рот ему закрыть. Боится рот разевать на Алсу и ее родню. Такой скандал пропадает, а этот любитель покопаться в грязном белье молчит.
Алла Пугачева встретилась с проигравшими участниками шоу «Голос.Дети» и вручила им свою премию
69 Комментариев





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