Дочь Алсу Микелла Абрамова призналась, что хочет продолжить сольную карьеру

Шум вокруг победы дочери Алсу на проекте «Голос. Дети» все еще не утихает. Недавно в прессе появилось интервью, которое девочка дала их корреспонденту сразу после того, как заняла первое место на шоу.

Микелла Абрамова

26 апреля 11-летняя Микелла Абрамова стала победительницей шестого сезона музыкального шоу «Голос. Дети». Девочке отдали свои голоса рекордные 56,5% зрителей.

Победа дочери Алсу взбудоражила общественность. Некоторые интернет-пользователи считают, что Микелла не должна была занять первое место.

Микелла Абрамова и Алсу

Сразу после победы на конкурсе корреспондент издания «Комсомольская правда» взял у наследницы известной фамилии интервью.

Тогда Абрамова еще даже не представляла, чем обернется ее триумф на «Голосе».

«Я, конечно, в шоке и не понимаю, что происходит. Но я благодарна всем. Друзьям, которых обрела на этом проекте, Светлане Сергеевне Лободе и всем остальным наставникам», — сказала дочь звезды.

1 2 3 4 5 6 Микелла Абрамова призналась, что в будущем хочет связать свою жизнь с музыкой

Микелла призналась, что хочет продолжить заниматься музыкой, вложив выигранные на конкурсе деньги (спонсор шоу вручил ей 1 миллион рублей — прим. Woman.ru) в запись своего дебютного альбома. «Сейчас я хочу записать несколько своих песен и продолжить карьеру. Свободного времени у меня, конечно, практически нет — после школы разные занятия: танцы, китайский язык, иврит», — призналась Абрамова.



Алсу поддерживает стремление дочери продолжить творческую карьеру. «Микелла уже сама пишет песни и музыку. Весьма неплохие, я бы даже сказала хорошие», — поделилась с изданием певица.