Дочь Алсу Микелла Абрамова призналась, что хочет продолжить сольную карьеру

26 апреля 11-летняя Микелла Абрамова стала победительницей шестого сезона музыкального шоу «Голос. Дети». Девочке отдали свои голоса рекордные 56,5% зрителей.
Победа дочери Алсу взбудоражила общественность. Некоторые интернет-пользователи считают, что Микелла не должна была занять первое место.
Сразу после победы на конкурсе корреспондент издания «Комсомольская правда» взял у наследницы известной фамилии интервью.
«Я, конечно, в шоке и не понимаю, что происходит. Но я благодарна всем. Друзьям, которых обрела на этом проекте, Светлане Сергеевне Лободе и всем остальным наставникам», — сказала дочь звезды.
Микелла призналась, что хочет продолжить заниматься музыкой, вложив выигранные на конкурсе деньги (спонсор шоу вручил ей 1 миллион рублей — прим. Woman.ru) в запись своего дебютного альбома. «Сейчас я хочу записать несколько своих песен и продолжить карьеру. Свободного времени у меня, конечно, практически нет — после школы разные занятия: танцы, китайский язык, иврит», — призналась Абрамова.
Алсу поддерживает стремление дочери продолжить творческую карьеру. «Микелла уже сама пишет песни и музыку. Весьма неплохие, я бы даже сказала хорошие», — поделилась с изданием певица.