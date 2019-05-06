В Сети спорят, на кого из родителей похож Платон Виторган-Собчак

На днях Максим Виторган опубликовал в Инстаграме трогательный снимок двухлетнего сына Платона. Интернет-пользователи так и не смогли решить, на кого больше похож малыш — на папу или на маму.

Майские праздники Максим Виторган проводит в Испании вместе с друзьями и младшим сыном. На днях актер опубликовал фото малыша, сделанное в городе Марбелья.

В кадре двухлетний Платон позирует на пляже. Он прикрыт темно-синим полотенцем, но часть его лица все же можно разглядеть, что и сделали подписчики Виторгана. Фолловеры тут же начали обсуждать сходство Платона со звездными родителями. Одни нашли в мальчике черты отца, другие — матери, а третьи и вовсе сравнили его с другими членами знаменитой семьи.



1 2 3 4 5 6 Максим Виторган опубликовал в Инстаграме трогательное фото двухлетнего сына

«Взгляд мамин», «Похож на маму Ксюши», «Похож на Виторгана-старшего», «Копия мамы», «Похож на папу» — разошлись во мнениях подписчики. Впрочем, многие комментарии были посвящены вовсе не сходству Платона и его знаменитых родственников, а пожеланиям счастья и благополучия семье малыша.