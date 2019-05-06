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«Свой ребенок самый удивительный»: принц Гарри прокомментировал рождение сына

Случилось то, что все так долго ждали. Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями! Счастливый отец уже сделал официальное заявление.

Меган Маркл наконец-то родила! Об этом сообщил официальный аккаунт четы  Сассекских. «Герцогиня и ребенок здоровы и чувствуют себя прекрасно», — гласит торжественный пост.

Меган родила мальчика весом в 3 260 граммов. Имя ребенка пока не раскрывается. Как сказал счастливый отец, у них было достаточно времени, чтобы определиться в выборе, но сейчас он не готов говорить об этом.

Кроме того Гарри поделился впечатлениями от рождения первенца: «Это был самый удивительный опыт, который я когда-либо мог себе представить. Я невероятно горжусь своей женой. Как сказал бы каждый отец или родитель, свой ребенок самый удивительный».

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06 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри, Елизавета II, Все о беременности Меган Маркл

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Поздравляю!

  • Поздравляем от души!!!

  • Молодцы. Вообще, в Меган мне нравится то, что несмотря на свои 37, она как девочка. И это круто.Только у нас после 30 женщина уже "старая".

  • Они прямо ждут ваших поздравлений

  • И пяточки обмывать позовут

  • позорище какое))....

  • мимими) новый королевский младенчик)

  • Какой у него опыт? Так говорит как будто он его родил, а не Меган)

  • Гость

    Они прямо ждут ваших поздравлений

    Не удалось за Гарика выйти замуж,завидуй молча.

  • Этого ребенка реально весь мир ждал больше, чем остальных королевских малышей. Очевидно, мальчишечку ждет интересная судьба.

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