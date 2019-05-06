«Свой ребенок самый удивительный»: принц Гарри прокомментировал рождение сына

Случилось то, что все так долго ждали. Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями! Счастливый отец уже сделал официальное заявление.

Меган Маркл наконец-то родила! Об этом сообщил официальный аккаунт четы Сассекских. «Герцогиня и ребенок здоровы и чувствуют себя прекрасно», — гласит торжественный пост.

Меган родила мальчика весом в 3 260 граммов. Имя ребенка пока не раскрывается. Как сказал счастливый отец, у них было достаточно времени, чтобы определиться в выборе, но сейчас он не готов говорить об этом.

1 2 3 4 5 6 Принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями

Кроме того Гарри поделился впечатлениями от рождения первенца: «Это был самый удивительный опыт, который я когда-либо мог себе представить. Я невероятно горжусь своей женой. Как сказал бы каждый отец или родитель, свой ребенок самый удивительный».