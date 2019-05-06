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Анджелина Джоли оскорбила Селин Дион отказом сыграть ее в биопике

Несмотря на то, что Анджелина Джоли и Селин Дион слыли хорошими приятельницами, интернет-изданию RadarOnline стало известно, что актриса отвергла предложение сыграть известную исполнительницу в посвященном ей фильме.

По сообщениям источника, близкого к Селин Дион, певица желает превратить историю своей жизни в мюзикл. В главной роли Дион хотела бы видеть  Анджелину Джоли. Однако актриса расстроила приятельницу, отвергнув ее предложение из-за занятости.

«В течение многих лет главной страстью Селин было создание мюзикла о ее жизни, карьере и браке с Рене. Она хотела, чтобы фильм был посвящен как ее детям, так и поклонникам, и была застигнута врасплох, когда Энджи отвергла роль», — сообщил инсайдер.

  • Селин Дион
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    Селин Дион давно вынашивала идею о музыкальном фильме, посвященном ее жизни
    Смотреть галерею

Источник, близкий к знаменитостям, также рассказал, что Селин всегда считала Анджелину своей подругой. Это усугубило ее огорчение новостью о том, что суперзвезда не согласилась сниматься в картине. «Их дружба, безусловно, не переживет этого, а отказ актрисы уровня Энджи может стать концом и для всего проекта».

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06 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Селин Дион, Анджелина Джоли

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Тут мне детски лучше бы Николь Кидман подошла и по внешности и как актриса она сильнее

    Хотя для маркетинга Джоли конечно более выгодна

  • Я конечно извиняюсь, несмотря на фильм про Селин Дион с Джоли в главной роли, я бы думала о Джоли. Тем более они современники. По-моему глупая затея. Два разных типажа, стиля...творчества. У Джоли сильный типаж...он съест образ Селин

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