Анджелина Джоли оскорбила Селин Дион отказом сыграть ее в биопике

Несмотря на то, что Анджелина Джоли и Селин Дион слыли хорошими приятельницами, интернет-изданию RadarOnline стало известно, что актриса отвергла предложение сыграть известную исполнительницу в посвященном ей фильме.

По сообщениям источника, близкого к Селин Дион, певица желает превратить историю своей жизни в мюзикл. В главной роли Дион хотела бы видеть Анджелину Джоли. Однако актриса расстроила приятельницу, отвергнув ее предложение из-за занятости.

«В течение многих лет главной страстью Селин было создание мюзикла о ее жизни, карьере и браке с Рене. Она хотела, чтобы фильм был посвящен как ее детям, так и поклонникам, и была застигнута врасплох, когда Энджи отвергла роль», — сообщил инсайдер.

1 2 3 4 5 6 Селин Дион давно вынашивала идею о музыкальном фильме, посвященном ее жизни

Источник, близкий к знаменитостям, также рассказал, что Селин всегда считала Анджелину своей подругой. Это усугубило ее огорчение новостью о том, что суперзвезда не согласилась сниматься в картине. «Их дружба, безусловно, не переживет этого, а отказ актрисы уровня Энджи может стать концом и для всего проекта».