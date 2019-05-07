Мать Бритни Спирс решила бороться за опеку над нездоровой дочерью

Сложная ситуация в семье Бритни Спирс, связанная с ее нестабильным состоянием, обостряется. Мать певицы Линн Спирс требует у суда посвятить ее в детали лечения дочери в психиатрической клинике.

Согласно документам, полученным изданием The Blast, мать Бритни Спирс на днях подала в суд. Линн Спирс требует, чтобы ее информировали обо всех вопросах, касающихся Бритни, в частности о ее здоровье. Этот поступок удивил многих поклонников звезды, поскольку Линн ранее не интересовалась вопросами опекунства над дочерью — этим занимался отец знаменитости Джеймс.

Источники, близкие к семье Спирс, рассказывают, что Линн перед походом в суд посоветовалась с Джеймсом. Ведь именно от него мать Бритни получала информацию о состоянии дочери в течение многих лет. Теперь же она хочет более активно участвовать в жизни своей старшей наследницы.

1 2 3 4 5 6 Мать Бритни Спирс Линн требует у суда посвятить ее в детали опекунства над дочерью

Линн Спирс решила задействовать все доступные ей ресурсы, в том числе помощь лучшей подруги — жены губернатора штата Луизиана. Политик уже помог ей найти хорошего адвоката, специализирующегося на делах по опекунству. Первое заседание суда состоится 10 мая.