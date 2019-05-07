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Мать Бритни Спирс решила бороться за опеку над нездоровой дочерью

Сложная ситуация в семье Бритни Спирс, связанная с ее нестабильным состоянием, обостряется. Мать певицы Линн Спирс требует у суда посвятить ее в детали лечения дочери в психиатрической клинике.

Согласно документам, полученным изданием The Blast, мать Бритни Спирс на днях подала в суд. Линн Спирс требует, чтобы ее информировали обо всех вопросах, касающихся Бритни, в частности о ее здоровье. Этот поступок удивил многих поклонников звезды, поскольку Линн ранее не интересовалась вопросами опекунства над дочерью — этим занимался отец знаменитости Джеймс.

Источники, близкие к семье Спирс, рассказывают, что Линн перед походом в суд посоветовалась с Джеймсом. Ведь именно от него мать Бритни получала информацию о состоянии дочери в течение многих лет. Теперь же она хочет более активно участвовать в жизни своей старшей наследницы.

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    Мать Бритни Спирс Линн требует у суда посвятить ее в детали опекунства над дочерью
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Линн Спирс решила задействовать все доступные ей ресурсы, в том числе помощь лучшей подруги — жены губернатора штата Луизиана. Политик уже помог ей найти хорошего адвоката, специализирующегося на делах по опекунству. Первое заседание суда состоится 10 мая.

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07 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
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Бритни Спирс

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Бедная Бритни. Ни нормального детства, ни семьи, ни любви, внешность свою потеряла, а теперь ещё и дурка... никакая слава и деньги не заменят простого человеческого счастья. Её жизнь когда-нибудь наладится или это уже невозможно? Не стоило ей возвращаться на сцену, фееричного комбека все равно не вышло, выглядит она увы жалко. Жила бы себе спокойно в тени, не вызывая у альфонсов желания поживиться собой.

  • Родители рвут Бритни на Британский флаг.

  • Слава богу! наконец-то мать подключилась, надеюсь. что у Бритни улучшения будут

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