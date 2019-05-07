А ей идет! Нюша примерила необычное «тигриное» окрашивание с лилово-розовыми прядями

На днях Нюша опубликовала в соцсетях подборку фото, на которых она предстала сразу в нескольких новых образах. Певица предоставила поклонникам возможность выбрать, какой, на их взгляд, ей больше подходит.

Нюша достаточно редко экспериментирует со своей внешностью, однако, недавно она решилась на радикальную смену имиджа. Певица явно хотела впечатлить фолловеров своим преображением, и у нее это получилось.

С помощью стилистов певица показала, как выглядела бы с каре цвета платиновый блонд, рыжеватыми локонами с челкой и с яркими лилово-розовыми прядями.

1 2 3 4 5 6 Нюша достаточно редко экспериментирует со своей внешностью

В комментариях подписчики сравнили знаменитость с Лерой Кудрявцевой и Ани Лорак. Наиболее неоднозначную реакцию вызвали лиловые пряди, которые напомнили фолловерам окрас зебры.