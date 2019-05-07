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А ей идет! Нюша примерила необычное «тигриное» окрашивание с лилово-розовыми прядями

На днях Нюша опубликовала в соцсетях подборку фото, на которых она предстала сразу в нескольких новых образах. Певица предоставила поклонникам возможность выбрать, какой, на их взгляд, ей больше подходит.

Нюша достаточно редко экспериментирует со своей внешностью, однако, недавно она решилась на радикальную смену имиджа. Певица явно хотела впечатлить фолловеров своим преображением, и у нее это получилось.

С помощью стилистов певица показала, как выглядела бы с каре цвета платиновый блонд, рыжеватыми локонами с челкой и с яркими лилово-розовыми прядями.

В комментариях подписчики сравнили знаменитость с Лерой Кудрявцевой и Ани Лорак. Наиболее неоднозначную реакцию вызвали лиловые пряди, которые напомнили фолловерам окрас зебры.

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07 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Певица Нюша

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