А ей идет! Нюша примерила необычное «тигриное» окрашивание с лилово-розовыми прядями

Нюша достаточно редко экспериментирует со своей внешностью, однако, недавно она решилась на радикальную смену имиджа. Певица явно хотела впечатлить фолловеров своим преображением, и у нее это получилось.
С помощью стилистов певица показала, как выглядела бы с каре цвета платиновый блонд, рыжеватыми локонами с челкой и с яркими лилово-розовыми прядями.
В комментариях подписчики сравнили знаменитость с Лерой Кудрявцевой и Ани Лорак. Наиболее неоднозначную реакцию вызвали лиловые пряди, которые напомнили фолловерам окрас зебры.