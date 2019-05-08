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Как выглядят 18-летние сестры-близняшки Энрике Иглесиаса

Не все знают, что у 43-летнего Энрике Иглесиаса есть единокровные сестры-близняшки Виктория и Кристина. На днях 18-летние девушки впервые вышли в свет, появившись на Met Gala 2019.

Недавно сестры-близняшки Энрике Иглесиаса Виктория и Кристина дебютировали на светском мероприятии. Девушки пришли на Met Gala 2019 в одинаковых по фасону вечерних платьях Oscar de la Renta розового и голубого цветов. Как и многие гости бала, сестры сделали ставку на перья и шлейф.

Интересно, что отец Виктории и Кристины, Хулио Иглесиас, был дружен с  модельером Оскаром де ла Рента, ушедшим из жизни осенью 2014 года. Кто знает, может быть поэтому близняшки отдали предпочтение платьям именно этого модного Дома. Судя по снимкам, на своем первом светском мероприятии сестры Иглесиас немного смущались, но все же с удовольствием позировали многочисленным фотографам.

  • Энрике Иглесиас, Анна Курникова
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    Недавно сестры-близняшки Энрике Иглесиаса Виктория и Кристина дебютировали на светском мероприятии
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Виктория и Кристина — дочери Хулио Иглесиаса от второго брака с моделью Мирандой Ринсбургер. Их знаменитый брат Энрике был рожден в первом браке певца с журналисткой Изабель Прейслер.

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08 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
Теги

Анна Курникова, Энрике Иглесиас, Хулио Иглесиас, Оскар де ла Рента, Oscar de la Renta

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