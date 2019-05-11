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Кэти Перри и Орландо Блум ссорятся из-за предстоящей свадьбы

34-летняя Кэти Перри и ее жених, 42-летний актер Орландо Блум, не могут договориться о деталях предстоящей свадьбы. Об этом изданию RadarOnline сообщил источник, близкий к паре.

Друг Кэти Перри рассказал RadarOnline, что певица мечтает о грандиозном свадебном торжестве. Звездная невеста хочет организовать такой праздник, о котором будут говорить буквально все. Инсайдер также сообщил, что Перри желает пригласить множество гостей и устроить свадебный прием в безумно дорогом месте.

Жених Кэти Орландо Блум, напротив, предпочел бы торжество поскромнее. Актер даже предлагал своей невесте провести бракосочетание тайно. Он  хочет видеть на своем празднике только близких родственников и друзей.

  • Кэти Перри
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    Друг Кэти Перри рассказал, что певица мечтает о грандиозном свадебном торжестве
    Смотреть галерею

Напомним, и для невесты, и для жениха этот брак будет вторым. До этого Перри была замужем за британским юмористом Расселом Брандом, а Блум женат на модели Миранде Керр. Кэти и Орландо начали встречаться в 2016 году, затем ненадолго расстались в марте 2017-го, а после объявили о помолвке в День Святого Валентина в Инстаграме.

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11 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
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Кэти Перри, Орландо Блум

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Та лан тебе Орландо...Пусть будет как девочка хочет. Баблосики есть, можно и отгрохать.А можно и вашим и нашим. Сначало тайно, а потом гульнуть))Тока поженитесь, а? А то ходят в шоубизе помолвленные по десять лет, а потом "хрусь-пополам")))

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