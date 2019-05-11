Кэти Перри и Орландо Блум ссорятся из-за предстоящей свадьбы

34-летняя Кэти Перри и ее жених, 42-летний актер Орландо Блум, не могут договориться о деталях предстоящей свадьбы. Об этом изданию RadarOnline сообщил источник, близкий к паре.

Друг Кэти Перри рассказал RadarOnline, что певица мечтает о грандиозном свадебном торжестве. Звездная невеста хочет организовать такой праздник, о котором будут говорить буквально все. Инсайдер также сообщил, что Перри желает пригласить множество гостей и устроить свадебный прием в безумно дорогом месте.

Жених Кэти Орландо Блум, напротив, предпочел бы торжество поскромнее. Актер даже предлагал своей невесте провести бракосочетание тайно. Он хочет видеть на своем празднике только близких родственников и друзей.

1 2 3 ... 10 Друг Кэти Перри рассказал, что певица мечтает о грандиозном свадебном торжестве

Напомним, и для невесты, и для жениха этот брак будет вторым. До этого Перри была замужем за британским юмористом Расселом Брандом, а Блум женат на модели Миранде Керр. Кэти и Орландо начали встречаться в 2016 году, затем ненадолго расстались в марте 2017-го, а после объявили о помолвке в День Святого Валентина в Инстаграме.