В Сети сравнили внешность 34-летних Юли Волковой и Лены Катиной

В этом году исполняется 20 лет легендарной группе t.A.T.u. После распада участницы коллектива Лена Катина и Юля Волкова пошли каждая своей дорогой. Поклонники следят за творчеством бывших коллег и не перестают сравнивать девушек.

Недавно бывшие солистки группы t.A.T.u дали фанатам новый повод для обсуждений. Лена Катина и Юля Волкова опубликовали фото, на которых можно хорошо разглядеть, как сегодня выглядят обе «татушки». Подписчики сразу же принялись сравнивать внешность 34-летних певиц.

Снимок Лены Катиной, сделанный в Тбилиси, привел в восторг ее фанатов. Фолловеры отметили, что артистка выглядит столь же юной, как и в годы карьеры в группе. «Не признала, думаю, что за девочка у меня в ленте», «Очень молоденькая», «Лена, вообще не меняешься! Будто та же рыжая из t.A.T.u в 2000-м», «Сколько вам лет, девочка?», — восхищались комментаторы.

1 2 3 ... 10 В 2019 году исполняется 20 лет со дня создания легендарной группы t.A.T.u

Увы, новый снимок Юли Волковой вызвал совершенно обратную реакцию. Подписчики открыто высказали свое мнение о внешности певицы: «Зачем себя так уродовать», «Тело очень красивое, а вот с косметологией перебор, со всем уважением к Юле». Впрочем, не все фолловеры были столь критичны по отношению к своему кумиру.