Как прошла свадьба бывшего мужа Меган Маркл и его возлюбленной-миллионерши

10 мая бывший муж Меган Маркл, продюсер Тревор Энгельсон, устроил грандиозное свадебное торжество. Оно состоялось практически через год после того, как его экс-супруга сочеталась браком с принцем Гарри.

Экс-супруг герцогини Сассекской, 42-летний голливудский продюсер Тревор Энгельсон, сыграл свадьбу с 31-летней Трейси Курланд — наследницей многомиллионного состояния. Стоит отметить, что официальный брак пара заключила еще в октябре прошлого года, однако роскошный праздник устроила только сейчас.

Среди более чем сотни гостей на пышной свадьбе Энгельсона и Курланд были члены семьи молодоженов, их близкие и друзья. Несмотря на то, что фактически Тревор и Трейси уже женаты, церемония прошла по всем правилам: с клятвами в верности и кольцами. Невеста выбрала белое кружевное платье с открытыми плечами и длинным шлейфом, а жених — классический черный костюм.

Интересно, что свадьба состоялась едва ли не ровно через год после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри. Напомним, знаменательное событие, за которым наблюдал весь мир, состоялось 19 мая прошлого года.

1 2 3 ... 13 10 мая бывший муж Меган Маркл, продюсер Тревор Энгельсон, устроил грандиозное свадебное торжество

Энгельсон и Маркл были женаты с 2011 по 2013 год. Меган стала инициатором развода, прислав мужу письмо со вложенным обручальным кольцом. Расставание получилось тяжелым, и Тревор без стеснения рассказывал об обидах прессе, когда стало известно о романе актрисы с принцем Гарри.

